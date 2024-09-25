"Ми повинні вийти": Трамп хоче "вивести" США з російсько-української війни в разі перемоги

За словами Дональда Трампа Америку "втягнули" у війну між РФ та Україною Джо Байден та Камала Гарріс.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв "вивести" США з російсько-української війни та провести переговори у разі своєї перемоги. Про це Трамп заявив на мітингу в Атланті, пише "Європейська правда".

"Ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – сказав Трамп.

За його словами, в російсько-українську війну Сполучені Штати втягнули чинний президент США Джо Байден та суперниця Трампа на виборах від Демократичної партії Камала Гарріс.

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки", — зазначив Трамп.

Він також пообіцяв у разі перемоги "врегулювати війну в Україні" та "покласти край хаосу на Близькому Сході", тому що світ "дуже близький до Третьої світової війни".

Трамп також наголосив, що Росія може перемогти у війні, адже вона колись перемогла Гітлера та Наполеона.

Крім того, республіканець знову акцентував на тому, що США начебто надали Україні "майже 300 мільярдів доларів", а Європа — набагато менше.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить", — підкреслив Трамп.

Нагадаємо, 24 вересня Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії", який після кожної поїздки до Америки повертається в Україну з грошима.

23 вересня в інтерв’ю виданню The New Yorker Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що Дональд Трамп знає, як перемогти у війні.