Трамп лякає початком Третьої світової у разі перемоги Гарріс на виборах

Колишній глава Білого дому зазначив, що Камала Гарріс не здатна відповісти навіть на найпростіші питання, тому й не здатна нічого зробити для зупинення світового конфлікту.

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Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його суперниця, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс не зможе зупинити Третю світову війну. Про це він заявив в Truth Social.

"Світ зараз — дуже небезпечне місце. Камала (і Джо!) не в змозі відповісти навіть на найпростіші запитання. Це БЕЗУМНО! Якщо вона не може цього зробити, як вона може представляти нас у справі щодо зупинення Третьої світової війни? Відповідь проста, вона не може", — написав Дональд Трамп.

Допис Дональда Трампа Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Нагадаємо, чергові президентські вибори президента США заплановані на вівторок 5 листопада, вони стануть 60-ми виборами глави держави.

Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп, а Демократичну партію представляє Камала Гарріс. 11 вересня між ними відбулись дебати, під час яких вони говорили й про Україну. Зокрема, Трамп зазначив, що якби він виграв минулі президентські вибори та став би знову президентом США, то ніякої війни б не почалося. Він зазначив, що глава Кремля Володимир Путін залишався б у Москві й не втрачав би своїх солдатів в Україні.

Камала Гарріс заявила, що якби президентом США був Дональд Трамп, то Путін "уже сидів би в Києві" і планував напад на Польщу. За її словами, Трамп хоче домовитися з "диктатором", однак у нього нічого не вийде.

Під час дебатів, за словами Трампа, він виконав чудову роботу і згуртував країну. Гарріс зазначила, що протистояння дуже напружене, але вона вірить в американський народ.