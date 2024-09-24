Трамп обізвав Зеленського "продавцем", який приїжджає до США за грошима, — Bloomberg

За словами Трампа, президент України дуже хоче, щоб на виборах у США перемогла кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Політик окремо наголосив, що у випадку своєї перемоги він намагатиметься підштовхнути Київ та Москву до мирних переговорів.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії", який після кожної поїздки до Америки повертається в Україну з грошима. Про це Трамп заявив під час мітингу у Пенсільванії пише Bloomberg.

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найбільшим продавцем в історії — кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів", — сказав Трамп.

Він також заявив, що буде "по-іншому" підходити до політики щодо України, і висловив здивування з приводу прохань президента України Володимира Зеленського про безпекову допомогу.

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Трамп додав, що, на його думку, український лідер "дуже хотів, щоб його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах", і сказав, що в разі перемоги на виборах він намагатиметься підштовхнути Україну і Росію до столу переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", — наголосив Трамп.

Журналісти підкреслили, що заяви Трампа з'явилися напередодні зустрічей Зеленського з Гарріс та президентом США Джо Байденом, під час якої український лідер має представити свій "план перемоги", спрямований на припинення війни.

Зазначимо, що Зеленський також хоче обговорити "план перемоги" і з самим Трампом.

Нагадаємо, 23 вересня в інтерв’ю виданню The New Yorker Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що Дональд Трамп знає, як перемогти у війні.

У цей же день Зеленський заявив, що найближчі кілька місяців стануть ключовими у війні з Росією.