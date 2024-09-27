Харрис раскритиковала Трампа и пообещала помочь Украине победить в войне с РФ (видео)

Камала Харрис подчеркнула, что ее поддержка народа Украины непоколебима, но в США есть "кое-кто", кто бы заставил Украину отказаться от больших частей суверенной территории.

Related video

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что ни один вопрос об окончании российско-украинской войны не может решаться без Украины и раскритиковала Дональда Трампа. Об этом Харрис сказала во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны работать с международным сообществом для обеспечения справедливого и прочного мира. И я сказала там мировым лидерам, что ничего о прекращении войны не может решаться без Украины", — сказала Харрис.

Она напомнила, как на первом Саммите мира в Швейцарии сказала Зеленскому, что США разделяют видение Украины относительно окончания войны и заверила, что продолжит сотрудничать с Зеленским для обеспечения победы Украины в войне.

"Я буду продолжать выступать на стороне Украины и я буду работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне", — отметила Харрис.

Кандидат в президенты США подчеркнула, что ее поддержка народа Украины непоколебима и она будет делать все необходимое для того, чтобы Украина осталась свободным, демократическим и независимым государством.

В то же время, не называя прямо о ком идет речь, Камала Харрис раскритиковала позицию Дональда Трампа относительно российско-украинской войны.

"Я откровенно делюсь с вами, господин президент, что есть кое-кто в моей стране, кто, вместо этого, заставил бы Украину отказаться от больших частей суверенной территории Украины, кто бы требовал, чтобы Украина согласилась на нейтральность, кто бы требовал, чтобы Украина отказалась от отношений безопасности с другими странами. Эти предложения являются такими же как и у Путина. И давайте будем четкими: это не предложения для мира. Вместо этого, это предложения для капитуляции, которые являются опасными и неприемлемыми", — заявила Харрис.

Она также добавила, что США должны отстаивать международный порядок, правила и нормы. И каждый из этих принципов находится под угрозой в Украине. Именно поэтому, по словам вице-президента США, борьба Украины имеет значение для людей в Америке.

Напомним, 27 сентября Дональд Трамп подтвердил, что все же встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

26 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и представил ему План победы Украины.