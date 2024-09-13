Команда Харрис размещает рекламу с поддержкой Украины в ключевых штатах США, – Politico (видео)

Штаб кандидатки от демократов Камалы Харрис начал новую рекламную кампанию в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. В этих американских штатах проживает значительное количество населения с корнями из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

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Кампания в поддержку Камалы Харрис, которую запустили демократы, будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании. Затем ее будут транслировать в двух других важных колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине, пишет Politico.

Отмечается, что во время дебатов Харрис напрямую обратилась к "800 тысячам польских американцев в Пенсильвании", утверждая, что Польша станет следующей целью России после Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", — заявила Харрис.

В совокупности эти месседжи представляют собой новый подход демократов к работе в спорных штатах, отмечает Politico, связывая свою предвыборную кампанию с сообществами, для которых война в Украине имеет более личный резонанс, и стремясь убедить их в том, что Трамп откажется от Украины и союзников на восточном фланге НАТО.

Известно, что более 700 тыс человек в Пенсильвании, или около 5 процентов населения штата, являются польскими американцами, а около 122 тыс — украинскими американцами. В Мичигане проживает около 900 тыс польских американцев и 40 тыс украинских американцев, а в Висконсине — около 480 тыс польских американцев.

Руководитель данной рекламной кампании, этнический поляк Том Малиновски утверждает, что даже небольшой перевес голосов американцев из Центральной и Восточной Европы будет иметь значение в этой гонке.

Напомним, во время дебатов Дональд Трамп сказал, что в Украине умирают миллионы людей, и поэтому войну нужно заканчивать. Камала Харрис отметила, что Украина имеет право защищаться и благодаря поддержке Штатов и союзников продолжает противостоять РФ.

В июле президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения Трампа относительно его способа завершить войну. Он пояснил, что это "плохая идея" и что американский политик не сможет заставить Путина остановиться.