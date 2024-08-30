Ни слова об Украине: кандидат в президенты США Харрис дала первое интервью

В ходе разговора Харрис поделилась, какие вопросы будут в приоритете сразу после избрания в президенты США, как будет выстраивать свою политику в отношении миграции, фрекинга и внешних вопросов.

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Вице-президент США Камала Харрис в роли кандидата в президенты от Демократической партии дала CNN первое интервью. В ходе разговора политик совсем не упомянула о войне в Украине — преимущественно интервью касалось актуальных для Соединенных Штатов Америки тем. Фокус рассказывает о главных темах, которые были подняты в ходе интервью.

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В случае избрания ее президентом приоритетом Камалы Харрис станет "укрепление и поддержка среднего класса". Она планирует сосредоточиться на налоговых льготах, инициативе по строительству жилья — на всем, о чем она говорила еще в начале своей кампании. она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена в важных для избирателей вопросах.

"Есть несколько вещей. Я скажу вам, что прежде всего один из моих самых высоких приоритетов — делать все возможное для поддержки и укрепления среднего класса. Когда я смотрю на стремления, цели и амбиции американского народа, я считаю, что люди готовы к новому пути вперед способом, которым питались поколения американцев — надеждой и оптимизмом", — сказала Харрис.

О фрекинге

В 2019 году Камала Харрис выступала за запрет фрекинга (метода добычи нетрадиционных залежей природного газа, содержащегося в плотной горной породе) на федеральных землях. Однако, находясь на посту вице-президента, поддержала политику по расширению фрекинговых лицензий.

Камала Харрис отметила, что главная ее цель — это борьба с изменением климата. Она также указала на принятие администрацией Джо Байдена закона о снижении инфляции, который обеспечил рекордные инвестиции в борьбу с изменением климата. Кандидат в президенты США от демократов отметила, что ее ценности не изменились, она лишь "пытается достичь консенсуса" по важным вопросам.

Позиция по миграции

Камала Харрис отметила, что иммиграционные законы должны соблюдаться и выполняться, подчеркнув, что она единственный кандидат в гонке, который преследовал транснациональные преступные организации на посту генерального прокурора.

"Я единственный человек в этой гонке, который фактически служил как генеральный прокурор, чтобы обеспечить соблюдение наших законов. И я бы обеспечивала соблюдение наших законов как президент в будущем. Я признаю проблему", — говорит Харрис.

О возможности назначения республиканца в свой Кабинет

Кандидат в президенты США от Демократической партии имеет целью восстановить традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперницы и отдавать один портфель республиканцу. Таким образом она имеет целью оправдать лозунг о "президентстве для всех американцев". Однако по состоянию на сейчас конкретной кандидатуры нет.

"Я считаю, что важно иметь людей за столом, которые имеют разные взгляды и разный опыт когда принимаются некоторые из важнейших решений. И я считаю, что для американской общественности было бы полезно, чтобы член моего кабинета был республиканцем", — заявила Харрис.

О внешней политике

В интервью Камала Харрис не высказала свое мнение относительно Украины. Она обозначила свою позицию относительно Израиля — кандидат заявила, что продолжит оказывать помощь стране. Она добавила, что боевые действия должны закончиться, и "мы должны заключить соглашение, которое позволит освободить заложников", — заявила политик. Она добавила, что необходимо "работать над решением палестино-израильского конфликта".

Напомним, что выборы президента в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Именно в этот день американцы будут выбирать 47-го по счету президента страны.

Действующий президент США Джо Байден 21 июля заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Тем временем вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов от Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Отметим, что действующий американский лидер Джо Байден официально объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис от Демократической партии. Теперь главным ее соперником в этой гонке является экс-президент США Дональд Трамп, который официально баллотируется в президенты США от Республиканской партии.