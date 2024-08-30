Ні слова про Україну: кандидатка у президенти США Харріс дала перше інтерв'ю

В ході розмови Гарріс поділилась, які питання будуть в пріоритеті відразу після обрання в президенти США, як буде вибудовувати свою політику щодо міграції, фрекінгу та зовнішіх питань.

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Віцепрезидент США Камала Гарріс у ролі кандидата у президенти від Демократичної партії дала CNN перше інтерв'ю. В ході розмови політикиня зовсім не згадала про війну в Україні — переважно інтерв'ю стосувалось актуальних для Сполучених Штатів Америки тем. Фокус розповідає про головні теми, які були підняті в ході інтерв'ю.

Перші плани щодо роботи у Білому домі

В разі обрання її президентом пріоритетом Камали Гарріс стане "зміцнення та підтримка середнього класу". Вона планує зосередитись на податкових пільгах, ініціативі щодо будівництва житла — на всьому, про що вона говорила ще на початку своєї кампанії. вона підтримує політику чинного президента США Джо Байдена у важливих для виборців питаннях.

"Є кілька речей. Я скажу вам, що перш за все один із моїх найвищих пріоритетів — робити все можливе для підтримки та зміцнення середнього класу. Коли я дивлюся на прагнення, цілі та амбіції американського народу, я вважаю, що люди готові до нового шляху вперед у спосіб, яким живилися покоління американців — надією та оптимізмом", — сказала Гарріс.

Про фрекінг

У 2019 році Камала Гарріс виступала за заборону фрекінгу (методу видобування нетрадиційних покладів природного газу, що міститься в щільній гірській породі) на федеральних землях. Однак, перебуваючи на посаді віцепрезидента, підтримала політику щодо розширення фрекінгових ліцензій.

Камала Гарріс зазначила, що головна її мета — це боротьба зі зміною клімату. Вона також вказала на прийняття адміністрацією Джо Байдена закону про зниження інфляції, який забезпечив рекордні інвестиції в боротьбу зі зміною клімату. Кандидат у президенти США від демократів зазначила, що її цінності не змінились, вона лише "намагається досягти консенсусу" щодо важливих питань.

Позиція щодо міграції

Камала Гарріс зазначила, що імміграційні закони повинні дотримуватися та виконуватися, наголосивши, що вона єдиний кандидат у перегонах, який переслідував транснаціональні злочинні організації на посаді генерального прокурора.

"Я єдина людина в цій гонці, яка фактично служила як генеральний прокурор, щоб забезпечити дотримання наших законів. І я б забезпечувала дотримання наших законів як президент у майбутньому. Я визнаю проблему", — каже Гарріс.

Про можливість призначення республіканця до свого Кабінету

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії має на меті відновити традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці та віддавати один портфель республіканцеві. Таким чином вона має на меті виправдати гасло про "президентство для всіх американців". Однак станом на зараз конкретної кандидатури немає.

"Я вважаю, що важливо мати людей за столом, які мають різні погляди та різний досвід коли приймаються деякі з найважливіших рішень. І я вважаю, що для американської громадськості було б корисно, щоб член мого кабінету був республіканцем", — заявила Гарріс.

Про зовнішню політику

В інтерв'ю Камала Гарріс не висловила свою думку щодо України. Вона окреслила свою позицію щодо Ізраїля — кандидатка заявила, що продовжить надавати допомогу країні. Вона додала, що бойові дії повинні закінчитись, і "ми маємо укласти угоду, яка дозволить звільнити заручників", — заявила політик. Вона додала, що необхідно "працювати над рішенням палестино-ізраїльського конфлікту".

Нагадаємо, що вибори президента у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Саме в цей день американці обиратимуть 47-го за рахунком президента країни.

Чинний президент США Джо Байден 21 липня заявив про зняття своєї кандидатури з виборів президента США. Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів від Демократичної партії, щоб стати кандидатом у президенти США.

Зазначимо, що чинний американський лідер Джо Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру свого віцепрезидента Камали Гарріс від Демократичної партії. Тепер головним її суперником у цих перегонах є екс-президент США Дональд Трамп, який офіційно балотується у президенти США від Республіканської партії.