Байден "вкусив" трьох дітей у Білому домі на святкуванні Геловіну (відео)

На вечірку співробітники адміністрації американського президента приходили не самі, а зі своїми дітьми. Один із них був у костюмі індички і глава держави вирішив "вкусити" немовля за ногу.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вкусив трьох дітей на вечірці в Білому домі на честь Геловіну. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

На захід співробітники адміністрації президента США приходили не самі, а разом зі своїми дітьми, і Джо Байден вирішив химерним способом їх привітати.

Автори матеріалу пишуть, що американський глава держави відомий своїм грайливим спілкуванням із дітьми на публіці. Папараці вдалося зняти, як він кусає за палець ноги дитину, яка була в костюмі індички. Пізніше це був малюк у костюмі морозива і дівчинка в блакитній сукні.

Такий вчинок президента США викликав неоднозначну реакцію в мережі, йдеться в матеріалі. Одні відзначили легковажну натуру Джо Байдена, а інші визнали таку взаємодію занадто близькою та дискомфортною.

"Президент також знайшов час, щоб погладити дитину своєї помічниці Ешлі Вільямс. Крихітку тримала на руках його давня співробітниця та нинішній заступник глави адміністрації Енні Томасіні. Президент із задоволенням спілкувався з дітьми, роздаючи їм солодкі частування, іноді так довго, що за ним шикувалася черга з дітей", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що це вже не перший випадок, коли поведінка Джо Байдена з дітьми викликає подив у мережі, адже торік на День подяки президент США підійшов до дівчинки на ім'я Кетрін і сказав, що в неї "дуже класні вуха".

2021 року на День пам'яті американського главу держави засудили за жорсткі висловлювання на адресу молодої дівчини на військовій базі у Вірджинії. Він закликав усіх звернути на неї увагу та сказав таке:

"Мені подобаються ці шпильки в твоєму волоссі. Ось що я вам скажу, подивіться на неї, вона виглядає на 19 років, сидить як маленька леді зі схрещеними ногами".

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що Джо Байден назвав "сміттям" виборців Дональда Трампа. Чинний президент США досить неоднозначно висловився щодо прихильників свого колишнього суперника на виборах. Республіканці вже заявили, що це саме Камала Гарріс зневажає половину країни.