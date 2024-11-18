Зник у джунглях: у мережі завірусилися меми з Байденом після його виступу в Бразилії (відео)

Американський президент, перебуваючи в лісах Бразилії, порушив тему глобального потепління, проте користувачі запам'ятали іншу частину виступу. Джо Байден махнув журналістам рукою і пішов у порожній ліс.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Бразилії на саміт G20, однак перед цим відвідав тропічні ліси Амазонії, ставши першим американським лідером, який зробив це. Не обійшлося без курйозів і Фокус зібрав головні меми, пов'язані з поїздкою.

Поїздка Байдена в Амазонію: мета візиту

Візит чинного глави Білого дому мав привернути увагу до життєво важливого середовища та зусиль з обмеження викидів вуглекислого газу, щоб допомогти світові протистояти глобальному потеплінню, писали в CNN. Боротьбу з цією проблемою він назвав "визначальною" частиною свого президентства і закликав нову адміністрацію президента, маючи на увазі команду Дональда Трампа, не забувати про цю проблему.

"Я залишу своєму наступнику і своїй країні міцний фундамент, на який можна спиратися, якщо вони вирішать це зробити. Дехто може спробувати заперечити або відтермінувати революцію в галузі чистої енергії, яка відбувається в Америці. Але ніхто, ніхто не зможе повернути її назад", — заявив Джо Байден під час свого виступу.

Перед цим президент США оглянув висохлі русла річок і руйнування від лісових пожеж під час повітряної екскурсії. Водночас багатьом поїздка Джо Байдена в Амазонію запам'ятається курйозом, який стався після промови американського лідера.

Курйоз Байдена в Бразилії: меми

Після пресконференції президента США, яка проходила на відкритому повітрі, Джо Байден помахав журналістам рукою і пішов у бік лісу. Хоча там нікого не було. Це стало новим приводом для мемів, які користувачі почали публікувати в соціальній мережі Х (колиш. Twitter).

Джо Байден після візиту в ліси Амазонії став героєм мемів Фото: Twitter

Була думка, що республіканець у такий спосіб пішов шукати своє призначення в цьому житті.

"Байден не може знайти вихід на чітко визначеній сцені… але в Бразилії він вирушив у джунглі", — написав один із користувачів.

Інший користувач пожартував, що Джо Байдену могло здатися, що він перебуває в Бразилії за сценарієм Парку Юрського періоду.

Також були звинувачення на його адресу, мовляв він нібито намагається розв'язати Третю світову війну, а сам сховається в лісах Амазонії:

"Спочатку він розв'язує Третю світову війну, потім зникає в джунглях".

Вчинок голови Білого дому окремо порівняли з діями шоу "Той, хто вижив", де незнайомців відправляли на безлюдний острів і їм потрібно було самостійно добувати для себе їжу:

"Коли наприкінці епізоду "Той, хто вижив" вас виганяють".

"Нова гра про Індіану Джонса виглядає трохи дивно", — писав користувач Х.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що в інтернеті запідозрили Джо Байдена в імітації деменції заради перемоги Дональда Трампа. У соціальній мережі X завірусилася конспірологічна теорія про те, що Джо Байден нібито спеціально зображував деменцію заради перемоги на виборах республіканця. Причиною нової теорії змови стало нещодавнє відео з виступом президента.