"Так виглядає пекло": чоловік помер на три хвилини та описав, що бачив на тому світі

Користувачі в мережі були вражені прочитаним і почали описувати історії родичів і знайомих. Деякі юзери угледіли в описі схожість зі зображенням потойбіччя у відомому літературному творі.

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Один чоловік опинився на межі смерті та був у клінічній смерті протягом трьох хвилин, а коли лікарі повернули його до життя, то він розповів про одну дивну деталь. Про це на одному з форумів Reddit написав близький друг пацієнта, повідомляє британський таблоїд Mirror.

Чоловік пише, що в його друга зупинилося серце через те, що той дуже давно зловживав забороненими речовинами, через що стався інсульт. Коли товариша везли до лікарні, то в нього сталася клінічна смерть прямо в кареті швидкої допомоги, однак його змогли витягти з потойбіччя.

Друг розповідає, що він пам’ятає інсульт і те, як його везли на ношах до карети швидкої допомоги. Згодом він описав товаришу свої дуже дивні відчуття.

"Потім він відчув, що ніби пливе під крижаною водою і там було темно, але насправді він не думав і не відчував. Всіляка емоція просто перестала існувати та стало дуже й дуже холодно, але він вже не міг нічого бачити", — переповідає користувачам товариш героя історії його відчуття.

Коли лікарі змогли витягти чоловіка з того світу, то в лікарні він почав описувати побачене та відчуте за три хвилини клінічної смерті. Почуте жахало друга — його товариш бачив яскраві образи пекла, але воно було надзвичайно холодним, а не жарким, як звикли його всі описувати.

"У наступні дні він переконався, що те, що він пережив, було справжнім пеклом, про яке він нічого не знав. Після того, через що він пройшов, він второпав, що це попередження для нього, і він має змінити своє життя. На жаль, він цього не зробив і знову почав свої ігри зі смертю, які завершилися для нього летально", — зізнається товариш покійного.

Користувачі в мережах були вражені прочитаним та почали активно обговорювати написане. Багато хто згадав різноманітні історії зі свого життя та слова близьких людей про пережите раніше, а дехто вбачав у описах чоловіка схожість з "Пеклом" Данте.

"Вау! Це нагадало мені сон моєї мами. Вона розповідала мені про те, коли я був дитиною. Вона сказала, що прокинулася в кімнаті, охопленій вогнем і криками людей. Потім вона моргнула, і це зникло. Вона була переконана, що це знак, що вона відправляється в пекло. Відтоді вона змінилася і є справді хорошою людиною", — написав один дописувач.

Другий користувач вказав, що пережите другом товариша є нічим іншим як "справжнім Пеклом, коли ти самотній у темряві, усвідомлюєш, що ти наодинці у темряві.

"Ні вогню, ні демонів, які мучать тебе. Просто — вічно темрява та усвідомлення того, що ти самотній", — написав третій дописувач.

Раніше повідомлялося, що жінка повернулась до життя після 24 хвилин клінічної смерті. Лорен Канадей не бачила усього того, що часто описують у кіно та медіа. Але відчула дещо інше.

Також стало відомо, як чоловік помер на 20 хвилин, після чого кардинально змінив своє життя. За словами Скотта Драммонда, доки він був мертвим поряд з ним був ще хтось, що надалі змусило його повірити у Бога.