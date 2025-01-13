"Так выглядит ад": мужчина умер на три минуты и описал, что видел на том свете

Пользователи в сети были поражены прочитанным и начали описывать истории родственников и знакомых. Некоторые юзеры усмотрели в описании сходство с изображением потустороннего мира в известном литературном произведении.

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Один мужчина оказался на грани смерти и был в клинической смерти в течение трех минут, а когда врачи вернули его к жизни, то он рассказал об одной странной детали. Об этом на одном из форумов Reddit написал близкий друг пациента, сообщает британский таблоид Mirror.

Мужчина пишет, что у его друга остановилось сердце из-за того, что тот очень давно злоупотреблял запрещенными веществами, из-за чего случился инсульт. Когда товарища везли в больницу, то у него произошла клиническая смерть прямо в карете скорой помощи, однако его смогли вытащить из потустороннего мира.

Друг рассказывает, что он помнит инсульт и то, как его везли на носилках в карету скорой помощи. Впоследствии он описал товарищу свои очень странные ощущения.

"Потом он почувствовал, что будто плывет под ледяной водой и там было темно, но на самом деле он не думал и не чувствовал. Всякая эмоция просто перестала существовать и стало очень и очень холодно, но он уже не мог ничего видеть", — рассказывает пользователям товарищ героя истории его ощущения.

Когда врачи смогли вытащить мужчину с того света, то в больнице он начал описывать увиденное и почувствованное за три минуты клинической смерти. Услышанное ужасало друга — его товарищ видел яркие образы ада, но он был чрезвычайно холодным, а не жарким, как привыкли его все описывать.

"В последующие дни он убедился, что то, что он пережил, было настоящим адом, о котором он ничего не знал. После того, через что он прошел, он понял, что это предупреждение для него, и он должен изменить свою жизнь. К сожалению, он этого не сделал и снова начал свои игры со смертью, которые завершились для него летально", — признается товарищ покойного.

Пользователи в сетях были поражены прочитанным и начали активно обсуждать написанное. Многие вспомнили различные истории из своей жизни и слова близких людей о пережитом ранее, а некоторые видели в описаниях мужчины сходство с "Адом" Данте.

"Вау! Это напомнило мне сон моей мамы. Она рассказывала мне о том, когда я был ребенком. Она сказала, что проснулась в комнате, охваченной огнем и криками людей. Потом она моргнула, и это исчезло. Она была убеждена, что это знак, что она отправляется в ад. С тех пор она изменилась и является действительно хорошим человеком", — написал один корреспондент.

Второй пользователь указал, что пережитое другом товарища является ничем иным как "настоящим Адом, когда ты одинок в темноте, осознаешь, что ты один в темноте.

"Ни огня, ни демонов, которые мучают тебя. Просто — вечная темнота и осознание того, что ты одинок", — написал третий автор.

Ранее сообщалось, что женщина вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти. Лорен Канадей не видела всего того, что часто описывают в кино и медиа. Но почувствовала нечто другое.

Также стало известно, как мужчина умер на 20 минут, после чего кардинально изменил свою жизнь. По словам Скотта Драммонда, пока он был мертвым рядом с ним был еще кто-то, что в дальнейшем заставило его поверить в Бога.