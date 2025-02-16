Мужчина пережил клиническую смерть и рассказал, что видел на том свете: детали

Колумнист и писатель Джеймс Рейнольдс без проблем прошел несложную операцию на желчном пузыре. Однако потом мужчина вспомнил, как пережил собственную клиническую смерть после оперативного вмешательства и что успел увидеть в потустороннем мире.

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Британский писатель и журналист Джеймс Рейнольдс рассказал о собственном пережитом опыте клинической смерти перед обычной операцией на желчном пузыре. Об этом он написал в колонке для издания DailyMail.

Мужчина рассказывает, что подготовка к операции была довольно спокойной, ведь не нервничал и знал, что все должно пройти спокойно. Однако после того, как он вернулся в сознание после оперативного вмешательства, герой истории начал себя странно чувствовать.

Он вспоминает, что ему вводили обезболивающее после операции, а в какой-то момент он впал в состояние ступора, похожее на кататонию. Журналист пишет, что перестал чувствовать как дышит, и постепенно теряет сознание. встряхнул нервы перед операцией на желчном пузыре. Но вскоре все изменилось, когда он не мог дышать

"Медсестра обращалась ко мне: "Джеймс, тебе нужно дышать. Ты не дышишь", но я не мог ничего сказать. Я знал, что это была не обычная просьба. От смеси анестетика и обезболивающего я понимал, что что-то идет не так. Поэтому подумаю, что должен сделать, что просила медсестра, но я не мог. Не мог пошевелиться и ответить. Все, что оставалось делать, это продолжать попытки дышать и дышать", — вспоминает Джеймс.

В этот момент, когда сознание начало исчезать, он сказал, что начал думать о матери и отце, а потом в один момент не произошло ничего.

"Я мог только наблюдать, как мой мир стал белым. Моя жизнь не промелькнула перед моими глазами. Я не видел Бога, только все вокруг было белым. И тогда я подумал о себе: "Ну хорошо, это, видимо, конец", — рассказывает журналист.

Мужчина вспоминает, что он будто оказался в другой реальности: не было никакого дискомфорта, никакой суеты вокруг, а белый свет становился все более ярким, и мысли будто прояснились. В то же время врачи продолжали бороться за жизнь Джеймса, который переживал состояние клинической смерти.

"И вот тут — щелчок! — и я понимаю, что на мне респиратор, через который я дышу. Сквозь мои вены прошла какая-то холодная жидкость, и я понимал, что возвращаюсь к реальности", — рассказывает о своих ощущениях мужчина.

Врачи смогли стабилизировать состояние журналиста, однако он чувствовал себя обессиленным и не все мог вспомнить о том состоянии, однако боль постепенно исчезала. Мужчина благодарен персоналу, который вытащил его с того света и говорит, что он был "очень близко к смерти".

"Для моих врачей это был еще один день в офисе. Но для меня я признаю, что это было необычно. "Близко к смерти" — термин относительный, и я, возможно, никогда не узнаю об истинном риске. Я знаю, что только в такие важные моменты, какими бы они ни казались важными, окружающие делали все, что было необходимо, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Они работали гладко и профессионально, чтобы помочь мне пережить, когда я сам не мог справиться. И за это я благодарен", — резюмировал Джеймс.

Ранее сообщалось, как мужчина умер на 20 минут, а после — резко изменил жизнь. По словам Скотта Драммонда, пока он был мертвым рядом с ним был еще кто-то, что в дальнейшем заставило его поверить в Бога. Мужчине не хотелось возвращаться из потустороннего мира, потому что там было очень "спокойно и беззаботно".

Впоследствии стало известно, что мужчина умер на три минуты и описал, что видел на том свете. Пользователи в сети были поражены прочитанным и начали описывать истории родственников и знакомых. Некоторые юзеры усмотрели в описании сходство с изображением потустороннего мира в известном литературном произведении.