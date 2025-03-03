РФ атаковала Харьков дронами: "шахед" врезался в многоэтажку в центре города (видео)

В сети появилось видео с моментом удара "шахеда" по многоэтажке. Среди пострадавших семилетний ребенок.

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Вечером 2 марта российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Харьков, а один из "шахедов" попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно БПЛА типа "Шахед" ударил по центральной части города...Попадание в многоэтажку в центре города", — написал Терехов в 22:05.

Через несколько минут он уточнил, что "шахед" врезался в многоквартирный дом в Киевском районе Харькова, а пожар охватил несколько квартир на последнем его этаже.

"Также в результате прилета вражеского БПЛА повреждены три дома, выбито почти полторы сотни окон", — отметил Терехов.

В то же время в сети публикуют видео, на котором зафиксирован момент удара "шахеда" по многоэтажке.

На момент публикации материала было известно о по меньшей мере семи пострадавших в результате российской атаки, среди которых семилетний ребенок.

Напомним, вечером 28 февраля ВС РФ нанесли несколько ударов "шахедами" по Харькову, в результате чего было разрушено медицинское учреждение.

Вечером 1 марта россияне нанесли ракетный удар по Одесскому морскому порту.