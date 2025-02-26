ВС РФ атаковали Харьков "Шахедами": зафиксировано попадание в жилой дом, что известно

Россияне попали дроном в дом, который уже однажды пострадал от атаки в 2022 году. Также БпЛА атаковали проезжую часть города, есть пострадавшие.

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Четыре дрона-камикадзе типа "Шахед" российской армии атаковали город Харьков ночью 26 февраля, в результате атаки зафиксированы три попадания в нескольких районах города — Киевском и Шевченковском. Известно об ударе по жилому дому, где пробило насквозь наружную стену одного из подъездов. Фокус собрал информацию о ночной атаке "Шахедами" по Харькову.

Около 22:00 часов 25 февраля Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных беспилотников в Харьковской области. Часть "Шахедов" двигалась в направлении областного центра, где около полуночи были зафиксированы взрывы. Вскоре городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что взрывы, которые были слышны в разных районах, связаны с "прилетами" ударных дронов.

Вскоре городской голова сообщил о первых последствиях атаки БпЛА по Харькову. По его словам, по состоянию на 01:47 среди горожан зафиксировано двух пострадавших.

Как впоследствии сообщили корреспонденты "Суспільного", двое пострадавших, о которых писал Терехов, не получили травм из-за атаки: они обратились за медицинской помощью из-за того, что надышались дымом, который вызвал пожар. Также в СМИ сообщали о том, что россияне попали в проезжую часть в центре города, из-за чего была повреждена контактная сеть.

Другие попадания зафиксированы в квартиру на втором этаже жилой многоэтажки, еще два "прилета" зафиксированы по местным кафе.

Жилой дом, по которому ударили россияне ночью 26 февраля, ранее уже был атакован. Это произошло в 2022 году, как рассказал городской голова Терехов, вскоре здание восстановили.

Отметим, что ночью 26 февраля россияне также атаковали Киевскую область ударными дронами. Взрывы прогремели вблизи столицы, в Бучанском районе, где вспыхнул из-за ударов двухэтажный частный дом. В ОВА сообщили, что из-за этой атаки зафиксирована пострадавшая девушка 19 лет.

Напомним, ранее стало известно о том, что россияне начали применять для ударов по гражданскому населению Сумщины новые дроны-камикадзе. Они малозаметные и тихие, из-за чего представляют угрозу. Об этом Фокус сообщал 25 февраля.

Отметим, что ночью 25 февраля россияне ударили беспилотниками по жилому дому в Сумах.