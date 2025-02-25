В Сумах из-за ночной атаки "Шахедов" поврежден жилой дом: что известно (видео)

Из-за атаки беспилотников в городе есть пострадавшие. Власти сообщают о том, что в результате удара повылетали окна, есть разрушения.

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Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками типа "Шахед": под ударом оказался ряд регионов, взрывы были слышны в Киевской области и в самой столице, также сообщали о звуках взрывов в Кировоградской, Полтавской, Житомирской и других областях. Под ударом оказалась Сумская область и город Сумы, где из-за вражеских дронов зафиксированы разрушения в жилой многоэтажке, местные власти сообщают о по меньшей мере двух пострадавших. Фокус собрал информацию о ночном обстреле Сум 25 февраля.

Около 04:00 часов в Сумах прогремел ряд мощных взрывов, сообщали местные каналы. Мониторинговые паблики предупреждали об угрозе БпЛА, которые заходили из восточной части области и направлялись курсом на город.

Вскоре исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил о первых последствиях ночной атаки.

По его словам, в результате ударов по городу есть повреждения многоэтажного жилого дома. Сначала было известно об одном пострадавшем, через некоторое время Кобзарь сообщил, что уже по меньшей мере двое пострадавших в результате ночной атаки по Сумах.

"Повылетало очень много окон в многоэтажке", — сообщил Артем Кобзарь.

Сейчас на место вражеского обстрела выехали оперативные службы. Работает ГСЧС, также полиция. Также исполняющий обязанности городского головы добавил, что в Сумах сегодня будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Обоим пострадавшим, о которых сейчас известно, оказывают медицинскую помощь.

В то же время в воздушном пространстве Украины фиксируют еще движение беспилотников, атака продолжается. Около 05:30 в Сумах были слышны еще звуки взрывов — вероятно, работа системы противовоздушной обороны.

Напомним, вчера, 24 февраля, в Воздушных силах Украины подсчитали, сколько в целом вражеских воздушных целей удалось сбить ВСУ за три года полномасштабной войны.

В годовщину полномасштабной войны россияне также атаковали украинские регионы беспилотниками и другим вооружением. В частности по Харькову ударила управляемая авиабомба, а в столице упал "Шахед". Детали атаки 24 февраля по Украине Фокус рассказывал в отдельном материале.