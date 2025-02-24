3 года войны за небо: в ВС посчитали, сколько самолетов, ракет и "Шахедов" сбила украинская ПВО

С начала полномасштабного вторжения России украинская авиация вылетала на задания более 20 000 раз, почти половину из них — для огневого удара по противнику.

Related video

За 3 года полномасштабной войны РФ против Украины было сбито 26 525 вражеских средств воздушного нападения: самолетов, вертолетов, ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года до сегодня бойцы Воздушных сил вместе с Силами обороны Украины уничтожили:

370 российских самолетов;

331 вражеский вертолет;

40 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"

95 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23

550 крылатых ракет "Калибр"

95 крылатых ракет "Искандер-К"

1 801 крылатая ракета Х-101 / Х-55см / Х-555;

460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

25 ракет других типов;

14 286 ударных БпЛА типа "Shahed";

6 900 разведывательных беспилотников.

"День за днем зенитные ракетные и радиотехнические войска, связисты, беспилотники, РЭБовцы и подразделения обеспечения Воздушных Сил постоянно адаптируются к новым вызовам и угрозам, совершенствуются, приобретают уникальный опыт ведения боевых действий", — сказали в пресс-службе.

Украинская тактическая авиация за три года более 20 000 раз вылетала на задания, из них около 10 000 — для огневого поражения врага, более 12 000 — для истребительного авиационного прикрытия других операций. Украинские пилоты используют самолеты старого советского парка и осваивают переданные западными партнерами американские истребители F-16 и французские Mirage-2000.

"За три года войны, во взаимодействии с Силами обороны Украины, Воздушными Силами проведено много блестящих операций по уничтожению вражеских объектов, логистики, техники и живой силы врага", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, 24 февраля Фокус выяснял, как Украина будет вести войну в 2025 году, если администрация президента США Дональда Трампа приостановит военную помощь.

В третью годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля россияне ударили по Харькову управляемой авиабомбой, а в Киеве упал "шахед".