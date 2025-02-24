3 роки війни за небо: у ПС порахували, скільки літаків, ракет і "Шахедів" збила українська ППО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська авіація вилітала на завдання понад 20 000 разів, майже половину з них — для вогневого удару по противнику.

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За 3 роки повномасштабної війни РФ проти України було збито 26 525 ворожих засобів повітряного нападу: літаків, гвинтокрилів, ракет і безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року до сьогодні бійці Повітряних сил разом із Силами оборони України знищили:

370 російських літаків;

331 ворожий гвинтокрил;

40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"

95 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23

550 крилатих ракет "Калібр"

95 крилатих ракет "Іскандер-К"

1 801 крилата ракета Х-101 / Х-55см/ Х-555;

460 керованих авіаційних ракет Х-59 / Х-69;

25 ракет інших типів;

14 286 ударних БпЛА типу "Shahed";

6 900 розвідувальних безпілотників.

"День за днем зенітні ракетні та радіотехнічні війська, зв’язківці, безпілотники, РЕБівці та підрозділи забезпечення Повітряних Сил постійно адаптуються до нових викликів та загроз, удосконалюються, набувають унікального досвіду ведення бойових дій", — сказали у пресслужбі.

Українська тактична авіація за три роки понад 20 000 разів вилітала на завдання, із них близько 10 000 — для вогневого ураження ворога, понад 12 000 — для винищувального авіаційного прикриття інших операцій. Українські пілоти використовують літаки старого радянського парку та опановують передані західними партнерами американські винищувачі F-16 та французькі Mirage-2000.

"За три роки війни, у взаємодії із Силами оборони України, Повітряними Силами проведено багато блискучих операцій зі знищення ворожих об’єктів, логістики, техніки та живої сили ворога", — зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого Фокус з'ясовував, як Україна вестиме війну у 2025 році, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа призупинить військову допомогу.

У третю річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою, а у Києві впав "шахед".