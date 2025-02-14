Відстріляв ракету AIM-9C: F-16 міг завдати удару по російському літаку, — Defense Express

Головред Defense Express Олег Катков говорить, що спочатку F-16 використовувалися лише для ППО, але з набуттям досвіду вони більше залучатимуться до бомбових ударів і прикриття операцій.

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Американський винищувач F-16 в Україні міг випустити ракету AIM-9C по ворожому літаку. Про це свідчать опубліковані в мережі фото винищувача, у боєкомплекті якого не вистачало однієї ракети, сказав в ефірі Radio NV головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Головред Defense Express про удари F-16 по російських літаках. На відео з 15:15.

На запитання про те, наскільки реально використовувати американські F-16 для знищення російських літаків, Олег Катков відповів, що такі бої вже відбувалися.

"Він уже це робить, є фотографії, які все одно витікають у мережу, і вони вже публічні", — сказав експерт.

Катков пояснив, що на поширеній в мережі фотографії F-16 після довготривалої місії в Україні серед озброєння літака бракує однієї ракети AIM-9C класу "повітря — повітря". Ця версія, залежно від модернізації, може мати дальність від 105 до 120 кілометрів.

"І він її відстріляв по якомусь російському літаку. Можливо, під час місії прикриття інших машин, які здійснювали вже бомбові удари. Тому так, F-16 вже використовуються як літак, повноцінний, багатофункціональний винищувач, який може виконувати місії як із завдання бомбових високоточних ударів по наземних цілях, так і прикриття повітряних операцій, і саме так він має використовуватись", — сказав головред Defense Express.

Крім того, за його словами, на зробленій у Сумській області світлині видно винищувач F-16, споряджений малокаліберною далекобійною бомбою SDB.

"Тому зрозуміло, що F-16 використовував бомби SDB для ударів по об'єктах РФ у Курській області. Це просто факт, якому вже кілька тижнів", — зазначив Катков.

Він додав, що саме такий сценарій розширення функцій F-16 у боях в Україні передбачали американські профільні фахівці, командири ескадрилій.

"Мовляв, на першому етапі, коли літаків буде мало, вони будуть безпосередньо використовуватися лише для захисту тилових районів, як ППО. На другому етапі, після набуття реального досвіду експлуатації літака, вони починають залучатися до тих операцій, які вже відпрацьовані в Україні", — сказав фахівець.

Нагадаємо, 12 лютого акаунт OSINTtechnical в соцмережі Х (раніше — Twitter) опублікував перший знімок перший зроблений в Україні знімок F-16 із ракетою AMRAAM. На фото зображено винищувач F-16 Fighting Falcon з удосконаленими ракетами AMRAAM серії С й усіченими крилами. Бійці повітряних сил зазначали, що три підвісні баки на літаку можуть говорити про те, що він використовувався не просто для ППО, а для виконання бойових завдань на передовій.

10 лютого ЗМІ писали, що передані Україні Францією надзвукові багатоцільові винищувачі Dassault Mirage 2000-5 дозволять уражати ще більше командних пунктів РФ.