Прикривав ударну групу ЗСУ: з'явився перший знімок F-16 із ракетою AMRAAM серії С, — OSINT (фото)

За даними бійців Повітряних сил, три підвісні баки на фото — свідчення того, що ці літаки не просто використовуються для ППО, а під час бойових завдань на передовій лінії.

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Опубліковано перший знімок українського винищувача F-16 Fighting Falcon з більш вдосконаленими ракетами AMRAAM серії С і усіченими крилами. Про це повідомляється в акаунті Х OSINTtechnical.

Бійці Повітряних сил зазначили, що три підвісні баки означають те, що ці літаки використовуються на лінії бойового зіткнення і прикривають ударну групу.

Винищувач F-16

"Відсутня ракета AIM-120 на літальному апараті означає, що він не просто йшов, а ще й відстрілювався", — йдеться в публікації.

F-16 працює, не тільки в частині ППО, резюмують автори.

AIM-120 AMRAAM

AIM-120 AMRAAM Фото: X (Twitter)

AIM-120 AMRAAM — це американська керована ракета класу "повітря — повітря" середньої дальності. Призначені для ураження цілей за межами прямої видимості. Використовуються незалежно від погодних умов.

Замість напівактивного радіолокаційного наведення тільки на приймання, в таких ракетах використовується активне радіолокаційне наведення приймання-передавання. Під час запуску ракети AMRAAM пілоти НАТО використовують скорочений код "Fox Three". Версії ракети: AIM-120A, AIM-120B, AIM-120C, AIM-120D, AMRAAM-ER.

Нагадаємо, що американські ВПС протестували новий радар LTAMDS, який виявився кращим за застарілий Patriot. Нова розробка успішно відстежувала крилаті ракети.

Також повідомлялося, що легендарний бомбардувальник B-2 отримав нову зброю — супербомбу GBU-57/B MOP.

Зі свого боку, українські аналітики з Defense Express зробили висновок про те, з яким озброєнням у Кремля спостерігаються найбільші складнощі.