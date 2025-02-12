Прикрывал ударную группу ВСУ: появился первый снимок F-16 с ракетой AMRAAM серии С, — OSINT (фото)

По данным бойцов Воздушных сил, три подвесных бака на фото — свидетельство тото, что эти самолеты не просто используются для ПВО, а в ходе боевых заданий на передовой линии.

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Опубликован первый снимок украинского истребителя F-16 Fighting Falcon с более усовершенствованными ракетами AMRAAM серии С и усеченными крыльями. Об этом сообщается в аккаунте Х OSINTtechnical.

Бойцы Воздушных сил отметили, что три подвесных бака означают то, что эти самолеты используются на линии боевого столкновения и прикрывают ударную группу.

Истребитель F-16

"Отсутствующая ракета AIM-120 на летательном аппарате означает, что он не просто шел, а еще и отстреливался", — говорится в публикации.

F-16 работает, не только по части ППО, резюмируют авторы.

AIM-120 AMRAAM

AIM-120 AMRAAM Фото: X (Twitter)

AIM-120 AMRAAM — это американская управляемая ракета класса "воздух — воздух" средней дальности. Предназначены для поражения целей за пределами прямой видимости. Используются вне зависимости от погодных условий.

Вместо полуактивного радиолокационного наведения только на прием, в таких ракетах используется активное радиолокационное наведение прием-передача. При запуске ракеты AMRAAM пилоты НАТО используют сокращенный код "Fox Three". Версии ракеты: AIM-120A, AIM-120B, AIM-120C, AIM-120D, AMRAAM-ER.

Напомним, что американские ВВС протестировали новый радар LTAMDS, который оказался лучше устаревшего Patriot. Новая разработка успешно отслеживала крылатые ракеты.

Также сообщалось, что легендарный бомбардировщик B-2 получил новое оружие — супербомбу GBU-57/B MOP.

В свою очередь, украинские аналитики из Defense Express сделали вывод о том, с каким вооружением у Кремля наблюдаются наибольшие сложности.