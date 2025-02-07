Легендарный бомбардировщик B-2 получил новое оружие — супербомбу GBU-57/B MOP (фото)

Речь идет о самой мощной неядерной авиабомбе ВВС США, которая способна проникать до укрепленных целей на глубине в 60 метров. При этом самолет B-2 Spirit является единственной сертифицированной платформой для боеприпасов семейства GBU-57 MOP.

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ВВС США недавно завершили работы по интеграции 30-фунтовой (13 607 кг) бункерной бомбы GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) на стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Об этом говорится в последнем отчете Управления директора по испытаниям и оценке Пентагона за 2024 финансовый год.

Комментируя данное решение обозреватели The War Zone отметили, что работы велись без лишнего информационного шума. Важность выполненных работ заключается в том, что B-2 — единственный самолет, сертифицированный в настоящее время для оперативного применения MOP, огромного высокоточного противобункерного снаряда, специально разработанного для проникновения в очень глубоко заглубленные и укрепленные цели.

В ходе программы также были проведены испытания нового интеллектуального взрывателя Large Penetrator Smart Fuze (LPSF), который повышает эффективность поражения подземных целей при ограниченных разведданных.

Транспортировка авиабомбы GBU-57 Фото: US DoD

Улучшенные возможности MOP

GBU-57/B MOP — это самая тяжелая неядерная бомба в арсенале США, предназначенная для уничтожения глубоко заглубленных и укрепленных целей. Согласно общедоступным данным, она способна проникать в грунт на глубину не менее 60 метров. ВВС неоднократно модернизировали боеприпас, и на данный момент известно о пяти его версиях, последней из которых является GBU-57F/B.

Основным носителем MOP остается B-2 Spirit, который благодаря малозаметности способен проникать в воздушное пространство, насыщенное средствами ПВО. Хотя ранее испытательные сбросы MOP выполнялись и с бомбардировщика B-52, сертификация для боевого применения на данный момент получена только для B-2.

Также было отмечено, что В 2024 году ВВС США провели два полномасштабных испытания MOP с B-2, в одном из которых также использовался новый взрыватель LPSF. Он разработан для повышения эффективности поражения целей с неизвестной точной глубиной залегания. По данным отчета DOT&E, взрыватель может быть оснащен датчиком пустоты, который фиксирует проникновение в подземные помещения, позволяя детонировать заряд в наиболее уязвимой точке объекта.

Схема потенциальной возможности проникновения MOP Фото: US DoD

Технические характеристики GBU-57/B

Масса: 3 607 кг.

Длина: 6,2 м.

Диаметр: 80 см.

Масса боевой части: 2 404 кг.

Глубина проникновения: до 60 м в грунте.

Носитель: B-2 Spirit, в перспективе B-21 Raider.

Удар GBU-57 во время испытаний Фото: US DoD

Стратегическая значимость MOP

США рассматривают GBU-57/B MOP как критически важное средство борьбы с заглубленными объектами потенциальных противников. Китай и Россия продолжают развивать системы подземной инфраструктуры, включая укрытия для авиации и подводных лодок. В частности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) строит крупный подземный командный центр в западной части Пекина.

Также подземные сооружения активно создаются Ираном и Северной Кореей. В 2023 году аналитики предположили, что новые укрепленные объекты на иранском ядерном комплексе в Натанзе могут оказаться вне досягаемости существующих вооружений.

Использование B-2 с MOP уже продемонстрировано в боевых условиях. В октябре 2023 года эти бомбардировщики нанесли удары по укрепленным подземным складам оружия хуситов в Йемене.

"Все это подчеркивает важность LPSF и других усовершенствований MOP, а также постоянных испытаний для подтверждения этих усовершенствований", — подытожили аналитики.

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