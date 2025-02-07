Легендарний бомбардувальник B-2 отримав нову зброю — супербомбу GBU-57/B MOP (фото)
Йдеться про найпотужнішу неядерну авіабомбу ВПС США, яка здатна проникати до укріплених цілей на глибині 60 метрів. При цьому літак B-2 Spirit є єдиною сертифікованою платформою для боєприпасів сімейства GBU-57 MOP.
ВПС США нещодавно завершили роботи з інтеграції 30-фунтової (13 607 кг) бункерної бомби GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) на стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. Про це йдеться в останньому звіті Управління директора з випробувань і оцінки Пентагону за 2024 фінансовий рік.
Коментуючи це рішення, оглядачі The War Zone зазначили, що роботи велися без зайвого інформаційного шуму. Важливість виконаних робіт полягає в тому, що B-2 — єдиний літак, сертифікований нині для оперативного застосування MOP, величезного високоточного протибункерного снаряда, спеціально розробленого для проникнення в дуже глибоко заглиблені й укріплені цілі.
Під час програми також було проведено випробування нового інтелектуального детонатора Large Penetrator Smart Fuze (LPSF), який підвищує ефективність ураження підземних цілей за умови обмежених розвідданих.
Покращені можливості MOP
GBU-57/B MOP — це найважча неядерна бомба в арсеналі США, призначена для знищення глибоко заглиблених і укріплених цілей. Згідно із загальнодоступними даними, вона здатна проникати в ґрунт на глибину щонайменше 60 метрів. ВПС неодноразово модернізували боєприпас, і наразі відомо про п'ять його версій, останньою з яких є GBU-57F/B.
Основним носієм MOP залишається B-2 Spirit, який завдяки малопомітності здатний проникати в повітряний простір, насичений засобами ППО. Хоча раніше випробувальні скидання MOP виконували і з бомбардувальника B-52, сертифікацію для бойового застосування наразі отримано тільки для B-2.
Також було зазначено, що у 2024 році ВПС США провели два повномасштабних випробування MOP з B-2, в одному з яких також використовували новий детонатор LPSF. Він розроблений для підвищення ефективності ураження цілей із невідомою точною глибиною залягання. За даними звіту DOT&E, детонатор може бути оснащений датчиком порожнечі, який фіксує проникнення в підземні приміщення, даючи змогу детонувати заряд у найвразливішій точці об'єкта.
Технічні характеристики GBU-57/B
- Маса: 3 607 кг.
- Довжина: 6,2 м.
- Діаметр: 80 см.
- Маса бойової частини: 2 404 кг.
- Глибина проникнення: до 60 м у ґрунті.
- Носій: B-2 Spirit, у перспективі B-21 Raider.
Стратегічна значущість MOP
США розглядають GBU-57/B MOP як критично важливий засіб боротьби із заглибленими об'єктами потенційних супротивників. Китай і Росія продовжують розвивати системи підземної інфраструктури, включно з укриттями для авіації та підводних човнів. Зокрема, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) будує великий підземний командний центр у західній частині Пекіна.
Також підземні споруди активно створюються Іраном і Північною Кореєю. У 2023 році аналітики припустили, що нові укріплені об'єкти на іранському ядерному комплексі в Натанзі можуть опинитися поза досяжністю наявних озброєнь.
Використання B-2 з MOP вже продемонстровано в бойових умовах. У жовтні 2023 року ці бомбардувальники завдали ударів по укріплених підземних складах зброї хуситів у Ємені.
"Усе це підкреслює важливість LPSF та інших удосконалень MOP, а також постійних випробувань для підтвердження цих удосконалень", — підсумували аналітики.Важливо