Легендарний бомбардувальник B-2 отримав нову зброю — супербомбу GBU-57/B MOP (фото)

Йдеться про найпотужнішу неядерну авіабомбу ВПС США, яка здатна проникати до укріплених цілей на глибині 60 метрів. При цьому літак B-2 Spirit є єдиною сертифікованою платформою для боєприпасів сімейства GBU-57 MOP.

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ВПС США нещодавно завершили роботи з інтеграції 30-фунтової (13 607 кг) бункерної бомби GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) на стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. Про це йдеться в останньому звіті Управління директора з випробувань і оцінки Пентагону за 2024 фінансовий рік.

Коментуючи це рішення, оглядачі The War Zone зазначили, що роботи велися без зайвого інформаційного шуму. Важливість виконаних робіт полягає в тому, що B-2 — єдиний літак, сертифікований нині для оперативного застосування MOP, величезного високоточного протибункерного снаряда, спеціально розробленого для проникнення в дуже глибоко заглиблені й укріплені цілі.

Під час програми також було проведено випробування нового інтелектуального детонатора Large Penetrator Smart Fuze (LPSF), який підвищує ефективність ураження підземних цілей за умови обмежених розвідданих.

Транспортування авіабомби GBU-57 Фото: US DoD

Покращені можливості MOP

GBU-57/B MOP — це найважча неядерна бомба в арсеналі США, призначена для знищення глибоко заглиблених і укріплених цілей. Згідно із загальнодоступними даними, вона здатна проникати в ґрунт на глибину щонайменше 60 метрів. ВПС неодноразово модернізували боєприпас, і наразі відомо про п'ять його версій, останньою з яких є GBU-57F/B.

Основним носієм MOP залишається B-2 Spirit, який завдяки малопомітності здатний проникати в повітряний простір, насичений засобами ППО. Хоча раніше випробувальні скидання MOP виконували і з бомбардувальника B-52, сертифікацію для бойового застосування наразі отримано тільки для B-2.

Також було зазначено, що у 2024 році ВПС США провели два повномасштабних випробування MOP з B-2, в одному з яких також використовували новий детонатор LPSF. Він розроблений для підвищення ефективності ураження цілей із невідомою точною глибиною залягання. За даними звіту DOT&E, детонатор може бути оснащений датчиком порожнечі, який фіксує проникнення в підземні приміщення, даючи змогу детонувати заряд у найвразливішій точці об'єкта.

Схема потенційної можливості проникнення MOP Фото: US DoD

Технічні характеристики GBU-57/B

Маса: 3 607 кг.

Довжина: 6,2 м.

Діаметр: 80 см.

Маса бойової частини: 2 404 кг.

Глибина проникнення: до 60 м у ґрунті.

Носій: B-2 Spirit, у перспективі B-21 Raider.

Удар GBU-57 під час випробувань Фото: US DoD

Стратегічна значущість MOP

США розглядають GBU-57/B MOP як критично важливий засіб боротьби із заглибленими об'єктами потенційних супротивників. Китай і Росія продовжують розвивати системи підземної інфраструктури, включно з укриттями для авіації та підводних човнів. Зокрема, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) будує великий підземний командний центр у західній частині Пекіна.

Також підземні споруди активно створюються Іраном і Північною Кореєю. У 2023 році аналітики припустили, що нові укріплені об'єкти на іранському ядерному комплексі в Натанзі можуть опинитися поза досяжністю наявних озброєнь.

Використання B-2 з MOP вже продемонстровано в бойових умовах. У жовтні 2023 року ці бомбардувальники завдали ударів по укріплених підземних складах зброї хуситів у Ємені.

"Усе це підкреслює важливість LPSF та інших удосконалень MOP, а також постійних випробувань для підтвердження цих удосконалень", — підсумували аналітики.

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