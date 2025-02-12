Лучше устаревшего Patriot: новый радар США LTAMDS успешно отслеживает крылатые ракеты (фото)

Новый радар комплектуется тремя решетками, вместо одной у Patriot, что обеспечивает полное 360-градусное покрытие и возможность поражать несколько угроз с любого направления одновременно.

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7 февраля 2025 года армия США успешно продемонстрировала возможности своих датчиков ПВО и ПРО (LTAMDS) в ходе критического летного испытания ракеты. Об этом пишет Army Recognition.

Тестирование, проведенное Исполнительным офисом программы по ракетам и космосу, показало возможности LTAMDS находить, отслеживать и классифицировать угрозы со стороны крылатых ракет, работая в составе интегрированной сети ПВО и ПРО.

LTAMDS — это усовершенствованная радиолокационная система ПВО, предназначенная для обнаружения и поражения воздушных угроз, среди прочего крылатых и баллистических ракет, а также гиперзвукового оружия. Разработанный компанией Raytheon Technologies, LTAMDS — первый из нового семейства радаров GhostEye. Эта разработка обладает большими возможностями по сравнению с уже считающейся устаревшей радиолокационной системой Patriot.

По мере развития угроз, в т.ч. появление гиперзвукового оружия, летящего со скоростью более полутора километра в секунду, LTAMDS разработана для обеспечения армии США большей ситуационной осведомленностью, улучшенным отслеживанием угроз и расширенными возможностями взаимодействия.

На испытаниях LTAMDS успешно нашла, отследила и классифицировала приближающуюся крылатую ракету, продемонстрировав свои возможности функционировать в режиме полного 360-градусного наблюдения. Система была полностью интегрирована с системой боевого управления IBCS, сетевой платформой командования и управления, которая улучшает координацию ПВО армии. После классификации угрозы IBCS рассчитала оптимальное решение для взаимодействия, что обеспечило успешный запуск усовершенствованной ракеты Patriot Advanced Capability-2 Guidance Enhanced Missile – TBM (PAC-2 GEM-T).

Семейство радаров GhostEye Family: LTAMDS

Новый радар армии США LTAMDS

Семейство радаров GhostEye Family

Семейство радаров GhostEye Family

Ракета MIM-104 Patriot

PAC-2 GEM-T (Patriot Guidance Enhanced Missile) — усовершенствованная ракета-перехватчик, предназначенный для противодействия тактическим баллистическим ракетам и маневрирующим воздушным угрозам, успешно поразила и уничтожила цель крылатой ракеты, используя данные наведения от первичной радиолокационной решетки LTAMDS.

Семейство радаров GhostEye Family

Семейство радаров GhostEye Family

Основная часть радара LTAMDS примерно такого же размера, что для системы ПВО и ПРО Patriot, но мощность более чем в два раза выше. Радар предназначен для интегрированной системы ПВО и ПРО армии США.

LTAMDS представляет собой значительное улучшение по сравнению с устаревшей системой радаров Patriot, что позволяет находить угрозы нового поколения. В то время как оригинальный радар Patriot в первую очередь полагался на одну обращенную вперед решетку, у LTAMDS три полностью интегрированные антенные решетки.

Три решетки работают вместе, обеспечивая полное 360-градусное покрытие и позволяя системе обнаруживать и поражать несколько угроз с любого направления одновременно — такая возможность была недоступна в предыдущих радарах Patriot.

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