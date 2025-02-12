Лучше устаревшего Patriot: новый радар США LTAMDS успешно отслеживает крылатые ракеты (фото)
Новый радар комплектуется тремя решетками, вместо одной у Patriot, что обеспечивает полное 360-градусное покрытие и возможность поражать несколько угроз с любого направления одновременно.
7 февраля 2025 года армия США успешно продемонстрировала возможности своих датчиков ПВО и ПРО (LTAMDS) в ходе критического летного испытания ракеты. Об этом пишет Army Recognition.
Тестирование, проведенное Исполнительным офисом программы по ракетам и космосу, показало возможности LTAMDS находить, отслеживать и классифицировать угрозы со стороны крылатых ракет, работая в составе интегрированной сети ПВО и ПРО.
LTAMDS — это усовершенствованная радиолокационная система ПВО, предназначенная для обнаружения и поражения воздушных угроз, среди прочего крылатых и баллистических ракет, а также гиперзвукового оружия. Разработанный компанией Raytheon Technologies, LTAMDS — первый из нового семейства радаров GhostEye. Эта разработка обладает большими возможностями по сравнению с уже считающейся устаревшей радиолокационной системой Patriot.
По мере развития угроз, в т.ч. появление гиперзвукового оружия, летящего со скоростью более полутора километра в секунду, LTAMDS разработана для обеспечения армии США большей ситуационной осведомленностью, улучшенным отслеживанием угроз и расширенными возможностями взаимодействия.
На испытаниях LTAMDS успешно нашла, отследила и классифицировала приближающуюся крылатую ракету, продемонстрировав свои возможности функционировать в режиме полного 360-градусного наблюдения. Система была полностью интегрирована с системой боевого управления IBCS, сетевой платформой командования и управления, которая улучшает координацию ПВО армии. После классификации угрозы IBCS рассчитала оптимальное решение для взаимодействия, что обеспечило успешный запуск усовершенствованной ракеты Patriot Advanced Capability-2 Guidance Enhanced Missile – TBM (PAC-2 GEM-T).
Семейство радаров GhostEye Family: LTAMDS
Ракета MIM-104 Patriot
PAC-2 GEM-T (Patriot Guidance Enhanced Missile) — усовершенствованная ракета-перехватчик, предназначенный для противодействия тактическим баллистическим ракетам и маневрирующим воздушным угрозам, успешно поразила и уничтожила цель крылатой ракеты, используя данные наведения от первичной радиолокационной решетки LTAMDS.
Основная часть радара LTAMDS примерно такого же размера, что для системы ПВО и ПРО Patriot, но мощность более чем в два раза выше. Радар предназначен для интегрированной системы ПВО и ПРО армии США.
LTAMDS представляет собой значительное улучшение по сравнению с устаревшей системой радаров Patriot, что позволяет находить угрозы нового поколения. В то время как оригинальный радар Patriot в первую очередь полагался на одну обращенную вперед решетку, у LTAMDS три полностью интегрированные антенные решетки.
Три решетки работают вместе, обеспечивая полное 360-градусное покрытие и позволяя системе обнаруживать и поражать несколько угроз с любого направления одновременно — такая возможность была недоступна в предыдущих радарах Patriot.
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