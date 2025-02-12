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Воєнний фокус

Кращий за застарілий Patriot: новий радар США LTAMDS успішно відстежує крилаті ракети (фото)

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Фото: Raytheon | LTAMDS — вдосконалена радіолокаційна система ППО

Новий радар комплектується трьома решітками, замість однієї у Patriot, що забезпечує повне 360-градусне покриття і можливість уражати кілька загроз з будь-якого напрямку одночасно.

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7 лютого 2025 року армія США успішно продемонструвала можливості своїх датчиків ППО і ПРО (LTAMDS) під час критичного льотного випробування ракети. Про це пише Army Recognition.

Тестування, проведене Виконавчим офісом програми з ракет і космосу, засвідчило можливості LTAMDS знаходити, відстежувати та класифікувати загрози з боку крилатих ракет, працюючи у складі інтегрованої мережі ППО і ПРО.

LTAMDS — це вдосконалена радіолокаційна система ППО, призначена для виявлення й ураження повітряних загроз, серед іншого крилатих і балістичних ракет, а також гіперзвукової зброї. Розроблений компанією Raytheon Technologies, LTAMDS — перший із нового сімейства радарів GhostEye. Ця розробка має більші можливості порівняно з радіолокаційною системою Patriot, яка вже вважається застарілою.

У міру розвитку загроз, у т.ч. поява гіперзвукової зброї, що летить зі швидкістю більше ніж півтора кілометра за секунду, LTAMDS розроблено для забезпечення армії США більшою ситуаційною обізнаністю, покращеним відстеженням загроз і розширеними можливостями взаємодії.

На випробуваннях LTAMDS успішно знайшла, відстежила і класифікувала крилату ракету, що наближається, продемонструвавши свої можливості функціонувати в режимі повного 360-градусного спостереження. Система була повністю інтегрована з системою бойового управління IBCS, мережевою платформою командування й управління, яка покращує координацію ППО армії. Після класифікації загрози IBCS розрахувала оптимальне рішення для взаємодії, що забезпечило успішний запуск удосконаленої ракети Patriot Advanced Capability-2 Guidance Enhanced Missile — TBM (PAC-2 GEM-T).

Сімейство радарів GhostEye Family: LTAMDS

радар армії США LTAMDS, радар, LTAMDS Fullscreen
Новий радар армії США LTAMDS
Сімейство радарів GhostEye Family, радар LTAMDS Fullscreen
Сімейство радарів GhostEye Family
Сімейство радарів GhostEye Family, радар LTAMDS Fullscreen
Сімейство радарів GhostEye Family

Ракета MIM-104 Patriot

PAC-2 GEM-T (Patriot Guidance Enhanced Missile) — вдосконалена ракета-перехоплювач, що призначена для протидії тактичним балістичним ракетам і маневровим повітряним загрозам, успішно вразила і знищила ціль крилатої ракети, використовуючи дані наведення від первинної радіолокаційної решітки LTAMDS.

Сімейство радарів GhostEye Family, радар LTAMDS Fullscreen
Сімейство радарів GhostEye Family
Сімейство радарів GhostEye Family, радар LTAMDS Fullscreen
Сімейство радарів GhostEye Family

Основна частина радара LTAMDS приблизно такого ж розміру, що для системи ППО і ПРО Patriot, але потужність більш ніж удвічі вища. Радар призначений для інтегрованої системи ППО і ПРО армії США.

LTAMDS являє собою значне поліпшення порівняно із застарілою системою радарів Patriot, що дає змогу знаходити загрози нового покоління. У той час як оригінальний радар Patriot насамперед покладався на одну звернену вперед решітку, у LTAMDS три повністю інтегровані антенні решітки.

Три решітки працюють разом, забезпечуючи повне 360-градусне покриття і даючи змогу системі виявляти та уражати кілька загроз з будь-якого напрямку одночасно — така можливість була недоступна в попередніх радарах Patriot.

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