Кращий за застарілий Patriot: новий радар США LTAMDS успішно відстежує крилаті ракети (фото)

Новий радар комплектується трьома решітками, замість однієї у Patriot, що забезпечує повне 360-градусне покриття і можливість уражати кілька загроз з будь-якого напрямку одночасно.

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7 лютого 2025 року армія США успішно продемонструвала можливості своїх датчиків ППО і ПРО (LTAMDS) під час критичного льотного випробування ракети. Про це пише Army Recognition.

Тестування, проведене Виконавчим офісом програми з ракет і космосу, засвідчило можливості LTAMDS знаходити, відстежувати та класифікувати загрози з боку крилатих ракет, працюючи у складі інтегрованої мережі ППО і ПРО.

LTAMDS — це вдосконалена радіолокаційна система ППО, призначена для виявлення й ураження повітряних загроз, серед іншого крилатих і балістичних ракет, а також гіперзвукової зброї. Розроблений компанією Raytheon Technologies, LTAMDS — перший із нового сімейства радарів GhostEye. Ця розробка має більші можливості порівняно з радіолокаційною системою Patriot, яка вже вважається застарілою.

У міру розвитку загроз, у т.ч. поява гіперзвукової зброї, що летить зі швидкістю більше ніж півтора кілометра за секунду, LTAMDS розроблено для забезпечення армії США більшою ситуаційною обізнаністю, покращеним відстеженням загроз і розширеними можливостями взаємодії.

На випробуваннях LTAMDS успішно знайшла, відстежила і класифікувала крилату ракету, що наближається, продемонструвавши свої можливості функціонувати в режимі повного 360-градусного спостереження. Система була повністю інтегрована з системою бойового управління IBCS, мережевою платформою командування й управління, яка покращує координацію ППО армії. Після класифікації загрози IBCS розрахувала оптимальне рішення для взаємодії, що забезпечило успішний запуск удосконаленої ракети Patriot Advanced Capability-2 Guidance Enhanced Missile — TBM (PAC-2 GEM-T).

Сімейство радарів GhostEye Family: LTAMDS

Новий радар армії США LTAMDS

Сімейство радарів GhostEye Family

Сімейство радарів GhostEye Family

Ракета MIM-104 Patriot

PAC-2 GEM-T (Patriot Guidance Enhanced Missile) — вдосконалена ракета-перехоплювач, що призначена для протидії тактичним балістичним ракетам і маневровим повітряним загрозам, успішно вразила і знищила ціль крилатої ракети, використовуючи дані наведення від первинної радіолокаційної решітки LTAMDS.

Сімейство радарів GhostEye Family

Сімейство радарів GhostEye Family

Основна частина радара LTAMDS приблизно такого ж розміру, що для системи ППО і ПРО Patriot, але потужність більш ніж удвічі вища. Радар призначений для інтегрованої системи ППО і ПРО армії США.

LTAMDS являє собою значне поліпшення порівняно із застарілою системою радарів Patriot, що дає змогу знаходити загрози нового покоління. У той час як оригінальний радар Patriot насамперед покладався на одну звернену вперед решітку, у LTAMDS три повністю інтегровані антенні решітки.

Три решітки працюють разом, забезпечуючи повне 360-градусне покриття і даючи змогу системі виявляти та уражати кілька загроз з будь-якого напрямку одночасно — така можливість була недоступна в попередніх радарах Patriot.

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