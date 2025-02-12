Гегсет буде "слухачем": чого очікувати від зустрічі "Рамштайн" із новим главою Пентагону

Уперше засідання "Рамштайна" очолить британський міністр оборони Джон Гілі. Тоді як новий глава міноборони США, вважають американські журналісти, займе радше позицію спостерігача.

Related video

Міністр оборони США Піт Гегсет уперше візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, що проходить 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Однак засідання вперше очолить не глава Пентагону, а його британський колега Джон Гілі. Про деталі зустрічі повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Сьогодні вперше засідання очолює мій колега і друг Джон Гілі, державний секретар з оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет", — розповів міністр.

Особливістю нинішнього засідання стане те, що воно вперше скликане не Сполученими Штатами, а Великою Британією. За інформацією The Washington Post, Гегсет займе скоріше спостережну позицію і буде "слухачем", не плануючи проводити окремі переговори з українськими представниками. Також він візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 13 лютого.

Зустріч у форматі "Рамштайн": що на порядку денному

На засіданні формату "Рамштайн" союзники Києва обговорять стратегію військової допомоги у 2025 році, зокрема, постачання систем ППО, авіації та боєприпасів. Основну увагу в порядку денному приділено таким питанням:

стабільність постачань військової допомоги у 2025 році — союзники мають забезпечити своєчасну передачу озброєнь і техніки;

— союзники мають забезпечити своєчасну передачу озброєнь і техніки; прискорення поставок критично важливого озброєння — обговорюються заходи для збільшення темпів передачі систем ППО, авіації та боєприпасів;

— обговорюються заходи для збільшення темпів передачі систем ППО, авіації та боєприпасів; інвестиції в український ОПК — йдеться про створення спільних оборонних підприємств з європейськими партнерами.

Крім того, учасники обговорюють довгострокові ініціативи:

розширення оборонного виробництва в Україні — збільшення локального випуску військової техніки та боєприпасів;

— збільшення локального випуску військової техніки та боєприпасів; фінансування оборонних програм — залучення додаткових коштів на розвиток українського ВПК;

— залучення додаткових коштів на розвиток українського ВПК; Збільшення обсягів постачання зброї — активізація співпраці з європейською промисловістю.

Важливо

Парасолька від Трампа: чим важлива для України нова оборонна доктрина США

Міністр також наголосив, що Україна готова до переговорів про завершення війни, однак для справедливого і сталого миру країні необхідно зберігати військову міць.

Раніше повідомлялося, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад 126 мільярдів доларів військової допомоги від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".