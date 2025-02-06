Великобритания возглавит следующий "Рамштайн" вместо США: что известно

12 февраля состоится встреча министров обороны стран, которые помогают Украине противостоять РФ. Минобороны США пока не подтвердило участие.

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Великобритания официально подтвердила, что созывает заседание Контактной группы по поддержке Украины в формате "Рамштайн". Во встрече должны принять участие представители страны-членов НАТО, а также другие, которые помогают украинцам. Подтверждение появилось на странице в сети X представительства Великобритании в Североатлантическом альянсе.

Сообщение опубликовали в 12:40 6 февраля. В заметке указано, что глава Минобороны Великобритании Джон Гили официально созывает Контактную группу по вопросам обороны Украины. Событие состоится 12 февраля в Брюсселе. Также отмечается, что председательствовать во время встречи будет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тема "Рамштайн" — дальнейшая военная поддержка Украины.

"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", — говорится в публикации.

На странице нового министра обороны США Пита Гегсета пока нет информации, планирует ли он присоединиться к заседанию в поддержку Украины. Последние сообщения, которые он публиковал, касаются Израиля и планов в отношении палестинцев в секторе Газа. В аккаунте Минобороны США последние сообщения — о первой партии мигрантов, которых привезли в Гуантанамо, и "высоком боевом духе" армейских подразделений, охраняющих мирную границу с Мексикой.

Заседание в формате "Рамштайн" — детали

Отметим, последняя, 25 по счету, встреча Контактной группы в формате "Рамштайн" состоялась 5 января 2025 года. Встреча состоялась при участии тогдашнего министра обороны США Ллойда Остин. Во время выступления чиновник обнародовал общую стоимость помощи, которую получили украинцы от стран-членов группы — 126 млрд долл. Тогда же определили приоритеты в дальнейшем вооружении Украины — это системы ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника, поддержка предприятий ВПК

Напоминаем, 6 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог оценил вероятность восстановления украинского ядерного арсенала. Тем временем украинский офицер сообщил о наступательных действиях ВСУ на российской территории.