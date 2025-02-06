Великобритания возглавит следующий "Рамштайн" вместо США: что известно
12 февраля состоится встреча министров обороны стран, которые помогают Украине противостоять РФ. Минобороны США пока не подтвердило участие.
Великобритания официально подтвердила, что созывает заседание Контактной группы по поддержке Украины в формате "Рамштайн". Во встрече должны принять участие представители страны-членов НАТО, а также другие, которые помогают украинцам. Подтверждение появилось на странице в сети X представительства Великобритании в Североатлантическом альянсе.
Сообщение опубликовали в 12:40 6 февраля. В заметке указано, что глава Минобороны Великобритании Джон Гили официально созывает Контактную группу по вопросам обороны Украины. Событие состоится 12 февраля в Брюсселе. Также отмечается, что председательствовать во время встречи будет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Тема "Рамштайн" — дальнейшая военная поддержка Украины.
"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", — говорится в публикации.
На странице нового министра обороны США Пита Гегсета пока нет информации, планирует ли он присоединиться к заседанию в поддержку Украины. Последние сообщения, которые он публиковал, касаются Израиля и планов в отношении палестинцев в секторе Газа. В аккаунте Минобороны США последние сообщения — о первой партии мигрантов, которых привезли в Гуантанамо, и "высоком боевом духе" армейских подразделений, охраняющих мирную границу с Мексикой.
Заседание в формате "Рамштайн" — детали
Отметим, последняя, 25 по счету, встреча Контактной группы в формате "Рамштайн" состоялась 5 января 2025 года. Встреча состоялась при участии тогдашнего министра обороны США Ллойда Остин. Во время выступления чиновник обнародовал общую стоимость помощи, которую получили украинцы от стран-членов группы — 126 млрд долл. Тогда же определили приоритеты в дальнейшем вооружении Украины — это системы ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника, поддержка предприятий ВПК
Напоминаем, 6 февраля спецпредставитель президента США Кит Келлог оценил вероятность восстановления украинского ядерного арсенала. Тем временем украинский офицер сообщил о наступательных действиях ВСУ на российской территории.