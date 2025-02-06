Велика Британія очолить наступний "Рамштайн" замість США: що відомо

12 лютого відбудеться зустріч міністрів оборони країн, які допомагають Україні протистояти РФ. Міноборони США поки що не підтвердило участь.

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Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає засідання Контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн". У зустрічі мають взяти участь представники країни-членів НАТО, а також інші, які допомагають українцям. Підтвердження з'явилось на сторінці в мережі X представництва Британії в Північноатлантичному альянсі.

Повідомлення опублікували о 12:40 5 лютого. У дописі вказано, що глава Міноборони Британії Джон Гілі офіційно скликає Контактну групу з питань оборони України. Подія відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Також зауважується, що головувати під час зустрічі буде генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Тема "Рамштайн" — подальша військова підтримка України.

"Контактна група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для #Ukraine оскільки міжнародна спільнота продовжує працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з незаконним вторгненням Путіна", — ідеться у публікації.

На сторінці нового міністра оборони США Піта Гегсета поки що немає інформації, чи планує він приєднатись до засідання на підтримку України. Останні дописи, які він публікував, стосуються Ізраїлю та планів щодо палестинців в секторі Гази. У акаунті Міноборони США останні дописи — про першу партію мігрантів, яких привезли в Гуантанамо, та "високого бойового духу" армійських підрозділів, які стережуть мирний кордон з Мексикою.

Засідання у форматі "Рамштайн" — деталі

Зазначимо, остання, 25 за рахунком, зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбулась 5 січня 2025 року. Зустріч відбулась за участі тодішнього міністра оборони США Ллойда Остін. Під час виступу посадовець оприлюднив загальну вартість допомоги, яку отримали українці від країн-членів групи — 126 млрд дол. Тоді ж визначили пріоритети в подальшому озброєнні України — це системи ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка, підтримка підприємств ВПК

Нагадуємо, 6 лютого спецпредставник президента США Кіт Келлог оцінив ймовірність відновлення українського ядерного арсеналу. Тим часом український офіцер повідомив про наступальні дії ЗСУ на російській території.