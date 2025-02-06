Зеленський попросив ядерну зброю: Келлог відповів, які шанси на відновлення арсеналу, деталі

Росія воює з Україною, маючи підтримку Китаю, Ірану, КНДР, а підтримка України адміністрацією Джо Байдена є "наклейкою на бампер", заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог.

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США не розглядають серйозно слова президента України Володимира Зеленського щодо відновлення ядерної зброї для гарантій безпеки. Американські посадовці не помічають, щоб в українців був для цього відповідний потенціал. Про ставлення до ядерної зброї та війни РФ спецпредставник з питань України президента США Кіт Келлог розповів Fox News.

Келлог пояснив, що для реагування на заяви Зеленського слід застосувати "здоровий глузд", яким керується політика Трампа. З цих міркувань він порадив проаналізувати "наявні результати та потенціал". Після такого аналізу стає зрозуміло, чи слід серйозно ставитись до відновлення ядерного арсеналу України, вважає він.

"Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", — навели журналісти слова посадовця США.

Відповідаючи на питання журналіста, Келлог звернув увагу на можливості РФ, якій, до всього, допомагають Китай, Іран, КНДР. Також розкритикував дії адміністрації Джо Байдена, яка говорила, що допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно. Він назвав такі заяви "наклейкою на бампер", а ефективність санкцій — на 3 з 10. За таких умов досі вільно почувається "тіньовий флот", який перевозить 70% нафти РФ, а росіяни отримують нафтодолари для війни, зауважив посадовець.

Також Келлог пояснив, що відбуватиметься на Мюнхенській безпековій конференції, яку він відвідає 14-18 лютого. З його слів, він матиме низку розмов зі світовими лідерами щодо можливих мирних переговорів з РФ.

"Коли ви розробляєте плани з припинення цієї різанини, ви повинні переконатися, що відчуваєте всіх учасників гри. Як тільки ми проведемо ці особисті дискусії, тоді дійсно зможемо працювати над поступками. Президент Трамп очолить ці зусилля, і, що є хорошим у цьому, він чудово укладає угоди", — заявив спецпредставник.

Зеленський про ядерну зброю — деталі

Зазначимо, заява Зеленського про ядерну зброю пролунала під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Президент пояснив, що у випадку припинення вогню Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. Такі гарантії могли б дати вступ до НАТО або розміщення західних військ разом з наданням великої кількості зброї. Якщо ні перше, ні друге не можливе, то лишається ядерна зброя, заявив очільник української держави.

Тим часом восени західні медіа опублікували висновки зі звіту українських науковців для Міністерства оборони України. Науковці оцінили можливості України щодо створення ядерної бомби. Вони написали, що в країні є ресурси для створення боєголовки, за потужністю близької до "Товстуна", яку американці скинули на Нагасакі. За оцінками, на виробництво піде кілька місяців.

Нагадуємо, 3 лютого видання NV повідомило про підготовку візиту Кіта Келлога в Київ. Тоді ж "Радіо Свобода" розповіло про сталення посадовця до поступки України заради завершення війни РФ.