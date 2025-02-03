Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій", — Келлог

За словами спецпредставника США з питань України і РФ, "Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції". Келлог повідомив, що найближчим часом відбудуться "дискусії з усіма".

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог висловив думку, що для досягнення мирного врегулювання війни в Україні обидві сторони конфлікту повинні бути готові до поступок. Про це пише європейське бюро "Радіо Свобода".

Як повідомляє видання, Келлог заявив, що президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Згодом і, ймовірно, найближчим часом ми проведемо дискусії з усіма. І це добре для обох сторін".

В інтерв’ю Reuters спецпредставник Трампа сказав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.

Своєю чергою радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що "ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію". Однак, якщо запропонований Келлогом план обмежується лише припиненням вогню та проведенням виборів, "то це провальний план".

Переговори з РФ

2 лютого президент США Донльд Трамп сказав, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре".

"У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", — заявив він, не уточнюючи деталей.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Associated Press сказав, що росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. За його словами, Путін боїться прямих перемовин з Україною.

"Путін не хоче справжніх переговорів. Він наполягатиме на тому, що це війна між Росією й Заходом. Коли Президент Трамп скаже йому, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання — знову розповідатиме цю історію про нелегітимність, затягуватиме час і намагатиметься уникнути завершення війни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 3 лютого лідери ЄС проведуть саміт з оборони. The Washington Post пише, що зустріч відбувається в умовах, коли немає чіткого сигналу від президента США Дональда Трампа щодо того, як він має намір зупинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.