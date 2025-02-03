Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям", — Келлог

По словам спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ, "Путину также придется смягчить свои позиции". Келлог сообщил, что в ближайшее время состоятся "дискуссии со всеми".

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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил мнение, что для достижения мирного урегулирования войны в Украине обе стороны конфликта должны быть готовы к уступкам. Об этом пишет европейское бюро "Радио Свобода".

Как сообщает издание, Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию в отношении территорий. И Путину также придется смягчить свои позиции. Со временем и, вероятно, в ближайшее время мы проведем дискуссии со всеми. И это хорошо для обеих сторон".

В интервью Reuters спецпредставитель Трампа сказал, что Вашингтон хочет, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца этого года, особенно если будет достигнуто перемирие.

В свою очередь советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отметил, что "мы не видели полного интервью господина Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию". Однако, если предложенный Келлогом план ограничивается только прекращением огня и проведением выборов, "то это провальный план".

Переговоры с РФ

2 февраля президент США Донльд Трамп сказал, что переговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо".

"У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят достаточно хорошо", — заявил он, не уточняя деталей.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Associated Press сказал, что россияне не хотят заканчивать войну справедливо. По его словам, Путин боится прямых переговоров с Украиной.

"Путин не хочет настоящих переговоров. Он будет настаивать на том, что это война между Россией и Западом. Когда Президент Трамп скажет ему, что Украина должна быть за столом переговоров, Путин будет искать оправдание — снова рассказывать эту историю о нелегитимности, затягивать время и пытаться избежать завершения войны", — сказал Зеленский.

Напомним, 3 февраля лидеры ЕС проведут саммит по обороне. The Washington Post пишет, что встреча происходит в условиях, когда нет четкого сигнала от президента США Дональда Трампа относительно того, как он намерен остановить полномасштабное вторжение России в Украину.