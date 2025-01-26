От "поражения" до "плохого мира": Times обнародовали 4 сценария завершения войны в Украине

По мнению британских журналистов, в числе вариантов окончания конфликта — мирные переговоры с давлением на Москву, но с территориальными уступками.

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После победы Дональда Трампа на выборах в США украинское общество оказалось перед новой дилеммой. Первоначальные опасения, вызванные его риторикой о возможных хороших отношениях с Владимиром Путиным, сменились на осторожную надежду. Новые заявления Трампа, включая угрозы введения жестких санкций против России, подогрели споры о том, как его президентство может повлиять на ход войны. В этой связи журналисты британского издания Times опубликовали материал, в котором говорится о четырех вероятных сценариях окончания войны в Украине.

Четыре варианта окончания войны

Поражение Украины. Если США прекратят военную и финансовую поддержку Украины, Россия, продолжая агрессию, может достичь полной военной победы. Это приведет к гуманитарной катастрофе, наплыву миллионов беженцев и потере Украиной суверенитета. Такая ситуация нанесет серьезный удар по НАТО и стабильности в регионе.

"Плохой мир". В условиях ослабления поддержки Запада Украина может быть вынуждена согласиться на невыгодное мирное соглашение. Такой сценарий приведет к разделению страны, установлению марионеточного правительства в Киеве и укреплению позиций России.

Прекращение огня. Третий сценарий предполагает временное прекращение боевых действий, что лишь заморозит конфликт на текущих позициях. Однако без окончательного урегулирования и гарантий безопасности это может стать очередным затишьем перед возобновлением войны. По этому поводу высказался новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены добиться устойчивого мира, а не временного прекращения огня.

Мирное урегулирование через переговоры. Этот сценарий предполагает участие Украины в мирных переговорах с позиции силы благодаря санкциям США и продолжающейся поддержке Запада. Однако реализация такого исхода потребует от Украины болезненных территориальных уступок, в том числе отказа от возврата всех территорий, оккупированных с 2022 года.

Авторы материала отметили, что поддержка Америки остается ключевым фактором, который определит способность Украины вести переговоры с позиции силы. Без нее вероятность реализации благоприятного сценария значительно снижается.

По словам Рубио, конфликт должен завершиться "устойчивым образом". Однако окончательный исход войны будет зависеть не только от территориальных вопросов, но и от того, в чьей зоне влияния окажется Украина. Таким образом решения, принимаемые Дональдом Трампом, могут стать определяющими для будущего страны и региона.

"Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", — подчеркнул госсекретарь.

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Напомним, после инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ о приостановлении программ финансовой помощи другим государствам на 90 дней. Комментируя событие президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Штаты не приостановили предоставление Украине военной помощи, о чем писали некоторые западные СМИ.