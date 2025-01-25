Госдеп США приостановил военную помощь Украине на 90 дней: Зеленский опроверг

Соединенные Штаты Америки не приостановили предоставление Украине военной помощи, как сообщали иностранные СМИ, подчеркнул Владимир Зеленский

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Соединенные Штаты не остановили военную помощь Украине. Об этом во время во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Молдовы Майей Санду заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Государственный департамент ограничил на три месяца финансирование гуманитарных программ и институтов, которые поддерживались правительством Соединенных Штатов Америки.

"Я могу сказать только то, что может недополучить Украина. И то, чем занимаюсь я, я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена. Слава Богу!", — сообщил глава государства.

Напомним, по информации издания Politico, государственный секретарь США Марко Рубио приостановил расходы на большинство существующих грантов иностранной помощи, включая прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань. Перед этим Дональд Трамп подписал указ о приостановлении программ финансовой помощи другим государствам на 90 дней, чтобы за это время проверить их "соответствие внешней политике президента Соединенных Штатов".

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины. Однако Киев не увидел даже половины из этих денег.

Последний пакет помощи Украине от администрации предыдущего президента Джо Байдена на сумму 500 млн долларов был объявлен 9 января на "Рамштайне".