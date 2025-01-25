Госдеп США приостановил военную поддержку Украины, заявили СМИ: в Пентагоне отрицают, детали

Документ, который подписал Госсекретарь США Марко Рубио, по словам журналистов, вступает в силу немедленно. Источники журналиста Остапа Яриша в Пентагоне отрицают, что этот указ касается военной поддержки.

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Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 24 января, издал новое распоряжение, которым остановил на 90 дней выдачу большинства существующих грантов иностранной помощи, который может касаться и финансирования военной помощи Украине. Об этом пишет Politico.

"Приказ, который шокировал чиновников Государственного департамента, похоже, касается финансирования военной помощи Украине", — говорится в статье.

Журналисты получили документ Госдепа, который, по их словам, немедленно вступает в силу. В нем Рубио приказывает всем дипломатическим и консульским учреждениям выдать "приказы о прекращении работы" почти по всем "существующим грантам иностранной помощи".

Авторы материала предположили, что это распоряжение Госдепа глубже, чем недавний указ президента Дональда Трампа, который поручил департаменту приостановить предоставление грантов иностранной помощи на 90 дней.

"Из указа президента не было понятно, повлияет ли он на уже выделенные средства или на помощь Украине", — говорится в материале.

Зато один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

"Впрочем, документ оставляет пространство для интерпретации и предусматривает некоторые исключения. В нем указано, что иностранное военное финансирование Египта и Израиля будет продолжено, а также разрешено предоставление чрезвычайной продовольственной помощи и "законных расходов, понесенных до даты этого "руководства" в рамках существующих контрактов". В некоторых пунктах также говорится о том, что решения должны быть "согласованы с условиями соответствующего контракта", — подчеркнули авторы материала.

Кроме того, в инструкции указано, что "решения о продлении, модификации или прекращении программ будут приниматься после рассмотрения" секретарем Госдепартамента.

Что говорят в Пентагоне о военной поддержке Украины

В то же время корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш заявил, что источники в Пентагоне уверяют о том, что указ Рубио не касается военной помощи от США.

"В Пентагоне мне говорят обратное — что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно имеет в виду POLITICO. Подозреваю, может идти речь о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", — написал Яриш.

Пост Яриша Фото: Скриншот

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о приостановлении программ финансовой помощи другим государствам на 90 дней, чтобы за это время проверить их "соответствие внешней политике президента Соединенных Штатов".