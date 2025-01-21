Трамп останавливает финпомощь другим государствам на 90 дней: коснется ли это Украины

Украина получала военную помощь по программам PDA, USAI и FMF. В указе Трампа речь идет о помощи на развитие иностранных государств, а программы военного финансирования напрямую не упоминаются.

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После инаугурации 20 января Дональд Трамп подписал указ о приостановлении программ финансовой помощи другим государствам на 90 дней, чтобы за это время проверить их "соответствие внешней политике президента Соединенных Штатов". Пока точно не известно, повлияет ли это решение на поддержку Украины. В тексте указа говорится о помощи на развитие иностранных государств (foreign development assistance funds), а о военной помощи не упоминается.

Украина получала помощь по программам PDA (Presidential Drawdown Authority), USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) и FMF (Foreign Military Financing). Решение о выделении этих средств из бюджета страны принимал Конгресс США.

В тексте президентского указа оговорено, что он "должен выполняться в соответствии с действующим законодательством и при наличии ассигнований". Журналисты информагентства Reuters отмечают, что не понятно, каким образом и какое именно финансирование может быть сокращено, так как федеральный бюджет США устанавливает Конгресс, а не президент. Также не ясно, каких именно стран, программ и организаций коснется "переоценка".

Напомним, 47-й президент США в первый день своей второй каденции инициировал выход США из ВОЗ и Парижского климатического соглашения, приостановил запрет на использование сети TikTok и объявил чрезвычайное положение в энергетике и на южной границе страны.

Кроме того, Трамп подписал указы о борьбе с наркокартелями, возвращении смертной казни и помиловал более 1 500 своих сторонников, осужденных за штурм Капитолия в 2021 году.

9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации предыдущего президента Джо Байдена на сумму 500 млн долларов.