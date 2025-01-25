Держеп США призупинив військову підтримку України, заявили ЗМІ: в Пентагоні заперечили, деталі

Документ, який підписав Держсекретар США Марко Рубіо, за словами журналістів, набуває чинності негайно. Джерела журналіста Остапа Яриша у Пентагоні заперечують, що цей указ стосується військової підтримки.

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Державний секретар США Марко Рубіо в п'ятницю, 24 січня, видав нове розпорядження, яким зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги, який може стосуватись і фінансування військової допомоги Україні. Про це пише Politico.

"Наказ, який шокував чиновників Державного департаменту, схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні", — йдеться у статті.

Журналісти отримали документ Держдепу, який, за їх словами, негайно набуває чинності. У ньому Рубіо наказує всім дипломатичним і консульським установам видати "накази про припинення роботи" майже по всім "існуючим грантам іноземної допомоги".

Автори матеріалу припустили, що це розпорядження Держдепу глибинніше, ніж нещодавній указ президента Дональда Трампа, який доручив департаменту призупинити надання грантів іноземної допомоги на 90 днів.

"З указу президента не було зрозуміло, чи вплине він на вже виділені кошти або на допомогу Україні", — йдеться у матеріалі.

Натомість один нинішній чиновник Державного департаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

"Втім, документ залишає простір для інтерпретації і передбачає деякі винятки. У ньому зазначено, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю буде продовжено, а також дозволено надання надзвичайної продовольчої допомоги і "законних витрат, понесених до дати цього "керівництва" в рамках існуючих контрактів". У деяких пунктах також йдеться про те, що рішення мають бути "узгоджені з умовами відповідного контракту", — підкреслили автори матеріалу.

Крім того, в інструкції зазначено, що "рішення про продовження, модифікацію або припинення програм будуть прийматися після розгляду" секретарем Держдепартаменту.

Що кажуть у Пентагоні про військову підтримку України

Водночас кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш заявив, що джерела у Пентагоні запевняють про те, що указ Рубіо не стосується військової допомоги від США.

"В Пентагоні мені кажуть протилежне — що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", — написав Яриш.

Пост Яриша Фото: Скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ про призупинення програм фінансової допомоги іншим державам на 90 днів, щоб за цей час перевірити їхню "відповідність зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".