Госдеп США призупинив військову допомогу Україні на 90 днів: Зеленський спростував

Сполучені Штати Америки не призупинили надання Україні військової допомоги, як повідомляли іноземні ЗМІ, підкреслив Володимир Зеленський

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Сполучені Штати не зупинили військову допомогу Україні. Про це під час під час спільної пресконференції у Києві із президенткою Молдови Маєю Санду заявив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Державний департамент обмежив на три місяці фінансування гуманітарних програм та інституцій, які підтримувались урядом Сполучених Штатів Америки.

"Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюсь я, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу!", — повідомив глава держави.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, державний секретар США Марко Рубіо призупинив витрати на більшість існуючих грантів іноземної допомоги, включаючи припинення допомоги ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія та Тайвань. Перед цим Дональд Трамп підписав указ про призупинення програм фінансової допомоги іншим державам на 90 днів, щоб за цей час перевірити їхню "відповідність зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України. Однак Київ не побачив навіть половини з цих грошей.

Останній пакет допомоги Україні від адміністрації попереднього президента Джо Байдена на суму 500 млн доларів було оголошено 9 січня на "Рамштайні".