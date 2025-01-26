Від "поразки" до "поганого миру": Times оприлюднили 4 сценарії завершення війни в Україні

На думку британських журналістів, серед варіантів закінчення конфлікту — мирні переговори з тиском на Москву, але з територіальними поступками.

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Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США українське суспільство опинилося перед новою дилемою. Початкові побоювання, викликані його риторикою про можливі хороші відносини з Володимиром Путіним, змінилися на обережну надію. Нові заяви Трампа, включно з погрозами введення жорстких санкцій проти Росії, підігріли суперечки про те, як його президентство може вплинути на перебіг війни. У зв'язку з цим журналісти британського видання Times опублікували матеріал, у якому йдеться про чотири ймовірні сценарії закінчення війни в Україні.

Чотири варіанти закінчення війни

Поразка України. Якщо США припинять військову та фінансову підтримку України, Росія, продовжуючи агресію, може досягти повної воєнної перемоги. Це призведе до гуманітарної катастрофи, напливу мільйонів біженців і втрати Україною суверенітету. Така ситуація завдасть серйозного удару по НАТО і стабільності в регіоні.

"Поганий мир". В умовах ослаблення підтримки Заходу Україна може бути змушена погодитися на невигідну мирну угоду. Такий сценарій призведе до поділу країни, встановлення маріонеткового уряду в Києві та зміцнення позицій Росії.

Припинення вогню. Третій сценарій передбачає тимчасове припинення бойових дій, що лише заморозить конфлікт на поточних позиціях. Однак без остаточного врегулювання і гарантій безпеки це може стати черговим затишшям перед відновленням війни. З цього приводу висловився новий держсекретар США Марко Рубіо, який заявив, що США мають намір домогтися стійкого миру, а не тимчасового припинення вогню.

Мирне врегулювання через переговори. Цей сценарій передбачає участь України в мирних переговорах з позиції сили завдяки санкціям США і тривалій підтримці Заходу. Однак реалізація такого результату вимагатиме від України болючих територіальних поступок, зокрема відмови від повернення всіх територій, окупованих з 2022 року.

Автори матеріалу зазначили, що підтримка Америки залишається ключовим фактором, який визначить здатність України вести переговори з позиції сили. Без неї ймовірність реалізації сприятливого сценарію значно знижується.

За словами Рубіо, конфлікт має завершитися "стійким чином". Однак остаточний результат війни залежатиме не тільки від територіальних питань, а й від того, в чиїй зоні впливу опиниться Україна. Таким чином рішення, ухвалювані Дональдом Трампом, можуть стати визначальними для майбутнього країни та регіону.

"Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", — підкреслив держсекретар.

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Нагадаємо, після інавгурації 20 січня Дональд Трамп підписав указ про призупинення програм фінансової допомоги іншим державам на 90 днів. Коментуючи подію, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Штати не призупинили надання Україні військової допомоги, про що писали деякі західні ЗМІ.