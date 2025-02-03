Трамп анонсировал переговоры с Украиной и Россией, — CNN

Новоизбранный президент США заявил, что его команда уже работает над планированием проведения встреч с Украиной и Россией, а также другими сторонами по вопросам войны.

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Президент США и политик-республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами по российско-украинской войне. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы. Об этом он сказал корреспондентам издания CNN в воскресенье, 2 февраля.

"Мы ведем переговоры, у нас запланированы встречи с различными сторонами, в частности с Украиной и Россией", — ответил Трамп журналистам.

В то же время о датах проведения этих встреч, местах и других подробностях Дональд Трамп пока ничего не рассказывает. За дополнительной информацией корреспонденты издания обратились в администрацию Белого дома и ожидают ответа, как сообщили в CNN.

Такие заявления от новоизбранного президента США прозвучали в ответ на призывы советника президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Литвина к "более основательному подходу" со стороны партнеров по урегулированию ситуации, считают в издании.

Сейчас же в Украине считают, что переговоры между США и Киевом могут состояться в Вашингтоне во время проведения "Украинской недели". Это событие запланировано на начало февраля и может стать возможностью для встречи двух сторон и обсуждения вопросов регулирования войны в Украине. Об этом 21 января заявил лидер депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Отметим, что этому предшествовали призывы представителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога к проведению выборов в Украине уже до конца этого года. Тот заявил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Об этом Фокусу стало известно 1 февраля.

Ранее Трамп уже комментировал также возможность переговоров с РФ. Он рассказал журналистам, что может вместе с президентом России Владимиром Путиным сделать что-то "значительное" для завершения российско-украинской войны. Такие заявления от президента США прозвучали 1 февраля, пишет Фокус.