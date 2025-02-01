План Трампа по завершению войны: США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года, – СМИ

По словам представителя президента США по Украине и России, в большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны.

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США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы, возможно, до конца 2025 года, особенно если в ближайшие месяцы Киев сможет договориться с Российской Федерацией о перемирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя президента США Дональда Трампа по Украине.

Как отмечают в агентстве, Дональд Трамп и его специальный представитель по Украине и России Кит Келлог уже заявили, что работают над планом по заключению соглашения в первые несколько месяцев работы новой администрации, чтобы положить конец войне в Украине. При этом они предоставили мало подробностей о своей стратегии.

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что это важно. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", — сказал Келлог.

Три источника сообщили журналистам, хотя план президента США пока находится на стадии разработки, Келлог и другие должностные лица Белого дома в последние дни обсуждали возможность "подтолкнуть" Украину к согласию на выборы в рамках первоначального перемирия с РФ.

Еще два человека сказали агентству, что в администрации Трампа обсуждают, стоит ли настаивать на первоначальном прекращении огня, прежде чем пытаться заключить долгосрочное соглашение. По их словам, если Украина проведет выборы, победитель может стать ответственным за переговоры с РФ о долгосрочном соглашении.

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Украинцы выбрали между Зеленским или Залужным на "выборах президента": результаты опроса

В свою очередь бывший западный чиновник в разговоре с журналистами выразил опасения, что отмена военного положения может позволить мобилизованным уйти из армии, а также подтолкнет многих мужчин мобилизационного возраста "бежать к границе".

По словам бывшего западного чиновника, если Трамп окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского касательно проведения выборов, США смогут "сыграть" на заявлениях Москвы о якобы нелегитимности власти в Украине.

"Трамп, по моему мнению, реагирует на… российскую реакцию", — заявил чиновник.

При этом некоторые бывшие официальные лица США отметили, что скептически настроены касательно подписания мирного соглашения в ближайшие месяцы и проведению выборов в 2025 году. Они полагают, что стороны не могут согласовать то, как начать официальные переговоры.

Выборы в Украине: позиция Киева

Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План стойкости". Одним из пунктов является "Единство", в рамках которого президент прокомментировал возможность выборов в Украине.

"Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы", — заявил Зеленский.

Напомним, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким не исключил проведения выборов в Украине в этом году.

В свою очередь народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что Украине в 2025 году не стоит ждать ни выборов новой власти, ни перемирия с Россией.