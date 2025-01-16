"Ни выборов, ни перемирия": война в Украине продлится до капитуляции одной из сторон, — Безуглая

Соцопросы показывают, что более трети украинцев ждут конца большой войны уже в 2025 году. По мнению нардепа Марьяны Безуглой, расслабляться рано: нужно учить историю и сражаться далее.

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В Украине в 2025 году не стоит ждать ни выборов новой власти, ни перемирия с Россией. Таким мнением поделилась в Telegram народный депутат Украины, член комитета по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая.

"Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия. Война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон капитулирует", — отметила она.

При этом политик подчеркнула свое желание через год снова открыть этот пост и сказать: "Я была неправа".

"Но реальность надо видеть широко раскрытыми глазами. Учите историю. Хочется кричать, но Вселенной все равно. Надо только сражаться", — заключила она.

Отметим, что в новом социологическом исследовании компании Gradus Research сказано, что более трети украинцев ждут конца большой войны с Россией в 2025 году. Обещания избранного президента США Дональда Трампа значительно повлияли на такие настроения.

Избранный президент США Дональд Трамп говорил о планах остановить войну Украины и России за полгода. Помощник президента РФ Николай Патрушев тем временем говорит, что Украина "прекратит существование" в 2025 году.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, за столом переговоров о завершении полномасштабной войны с РФ обязательно должны біть представители Евросоюза.

Претендент на должность госсекретаря США Марко Рубио недавно сказал, что Украина не способна вернуть оккупированные Россией территории. Украинцев банально не хватит для полной победы над РФ.