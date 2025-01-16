"Ні виборів, ні перемир'я": війна в Україні триватиме до капітуляції однієї зі сторін, — Безугла

Соцопитування показують, що понад третина українців чекають кінця великої війни вже у 2025 році. На думку нардепа Мар'яни Безуглої, розслаблятися зарано: потрібно вчити історію і битися далі.

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В Україні у 2025 році не варто чекати ні виборів нової влади, ні перемир'я з Росією. Такою думкою поділилася в Telegram народний депутат України, член комітету з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла.

"Дивіться, не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме доти, доки одна зі сторін капітулює", — зазначила вона.

При цьому політик наголосила на своєму бажанні через рік знову відкрити цей пост і сказати: "Я була неправа".

"Але реальність треба бачити широко розкритими очима. Вчіть історію. Хочеться кричати, але Всесвіту все одно. Треба тільки битися", — підсумувала вона.

Зазначимо, що в новому соціологічному дослідженні компанії Gradus Research йдеться про те, що більше ніж третина українців чекають на кінець великої війни з Росією у 2025 році. Обіцянки обраного президента США Дональда Трампа значно вплинули на такі настрої.

Обраний президент США Дональд Трамп говорив про плани зупинити війну України і Росії за півроку. Помічник президента РФ Микола Патрушев тим часом каже, що Україна "припинить існування" у 2025 році.

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, за столом переговорів про завершення повномасштабної війни з РФ обов'язково мають бути представники Євросоюзу.

Претендент на посаду держсекретаря США Марко Рубіо нещодавно сказав, що Україна не здатна повернути окуповані Росією території. Українців банально не вистачить для повної перемоги над РФ.