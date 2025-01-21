Украинцы выбрали между Зеленским или Залужным на "выборах президента": результаты опроса

Почти 70% украинцев готовы отдать голоса экс-главе ВСУ Валерию Залужному, свидетельствуют данные Центра SOCIS. Ко всему социологи выяснили, что люди одинаково не любят и власть, и оппозицию.

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Во время социологического опроса украинцев заставили принять участие в имитации президентских выборов, которые, согласно закону, не могут состояться пока идет война. Люди выбирали между десятью кандидатами, а также могли назвать собственного или отказаться от голосования. В двух имитационных турах каждый раз выигрывал экс-глава ВСУ, ныне — посол в Великобритании Валерий Залужный. В "бюллетене" для голосования, тем временем были другие интересные люди, например, пятый президент Петр Порошенко и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. О распределении голосов между кандидатами, а также об отношении украинцев к власти, говорится в социологическом исследовании Центра SOCIS, результаты которого появились на портале "Цензор.нет".

Выборы президента — опрос SOCIS

В исследовании людям сначала предлагали просто оценить кандидатов, а затем "проголосовать" за них на имитационных выборах президента.

В первом туре свой голос отдали бы 1 406 из 2 000 респондентов. Из них более трети голосов (36,1%) получил бы Залужный, а Зеленский — на 10% меньше (24,3%). При этом ближайший третий кандидат, Петр Порошенко, от действующего главы государства почти отставал бы почти втрое (9,4%). Кроме того, менее 10% получили бы нардеп Дмитрий Разумков и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Остальные кандидаты — голоса в пределах погрешности, в том числе и волонтер Сергей Притула, и главный разведчик Кирилл Буданов.

Во втором туре Залужный выиграл бы у Зеленского с "разгромным счетом", свидетельствуют данные социологов. Процент голосов у экс-главы — 68,4%, у действующего президента — 31,6%, т.е. в два раза меньше. По сравнению с первым туром у Зеленского едва возрастет количество голосов, тогда как Залужный может собрать голоса остальных кандидатов, показывает инфографика SOCIS.

Выборы президента — голосование в "первом туре" Фото: Цензор.net Выборы президента — голосование во "втором туре" Фото: Цензор.net

Другие результаты опроса SOCIS

На портале NV опубликовали другую часть опроса, который изучал отношение украинцев к власти и их настроения. Инфографика показывает, что самая большая ошибка власти, по мнению граждан, это не существующая война, а коррупция и неподготовка к вторжению. Также люди одинаково не доверяют и власти, и оппозиции — у обоих типов политиков по почти 40% негативного отношения. На другом графике — ощущения граждан. Как выяснилось, почти половина на третьем году войны испытывает разочарование, а четверть — надеется на лучшее.

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На портале SOCIS не отыскался опрос, о котором рассказали украинские медиа. В статьях указано, что опрос провели среди 2 тыс. украинцев методом телефонного случайного опроса (метод CATI). Регионы для опроса — все, которые находятся под контролем Украины. Возраст респондентов — старше 18 лет, демография соответствует статистическим данным. Погрешность опроса — +/- 2,6%, написали журналисты данные Socis. Дата опроса — 5-11 декабря 2024 (в декабре прозвучали первые заявления о планах США на завершение войны).

Отметим, в начале января Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к войне. Опрос показал, что количество людей, готовых поддерживать боевые действия уменьшилось на 10% в течение трех лет полномасштабного вторжения РФ.

Напоминаем, в ноябре российские социологи опросили граждан РФ, как они относятся к завершению войны.