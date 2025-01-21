Украинцы выбрали между Зеленским или Залужным на "выборах президента": результаты опроса
Почти 70% украинцев готовы отдать голоса экс-главе ВСУ Валерию Залужному, свидетельствуют данные Центра SOCIS. Ко всему социологи выяснили, что люди одинаково не любят и власть, и оппозицию.
Во время социологического опроса украинцев заставили принять участие в имитации президентских выборов, которые, согласно закону, не могут состояться пока идет война. Люди выбирали между десятью кандидатами, а также могли назвать собственного или отказаться от голосования. В двух имитационных турах каждый раз выигрывал экс-глава ВСУ, ныне — посол в Великобритании Валерий Залужный. В "бюллетене" для голосования, тем временем были другие интересные люди, например, пятый президент Петр Порошенко и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. О распределении голосов между кандидатами, а также об отношении украинцев к власти, говорится в социологическом исследовании Центра SOCIS, результаты которого появились на портале "Цензор.нет".
Выборы президента — опрос SOCIS
В исследовании людям сначала предлагали просто оценить кандидатов, а затем "проголосовать" за них на имитационных выборах президента.
В первом туре свой голос отдали бы 1 406 из 2 000 респондентов. Из них более трети голосов (36,1%) получил бы Залужный, а Зеленский — на 10% меньше (24,3%). При этом ближайший третий кандидат, Петр Порошенко, от действующего главы государства почти отставал бы почти втрое (9,4%). Кроме того, менее 10% получили бы нардеп Дмитрий Разумков и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Остальные кандидаты — голоса в пределах погрешности, в том числе и волонтер Сергей Притула, и главный разведчик Кирилл Буданов.
Во втором туре Залужный выиграл бы у Зеленского с "разгромным счетом", свидетельствуют данные социологов. Процент голосов у экс-главы — 68,4%, у действующего президента — 31,6%, т.е. в два раза меньше. По сравнению с первым туром у Зеленского едва возрастет количество голосов, тогда как Залужный может собрать голоса остальных кандидатов, показывает инфографика SOCIS.
Другие результаты опроса SOCIS
На портале NV опубликовали другую часть опроса, который изучал отношение украинцев к власти и их настроения. Инфографика показывает, что самая большая ошибка власти, по мнению граждан, это не существующая война, а коррупция и неподготовка к вторжению. Также люди одинаково не доверяют и власти, и оппозиции — у обоих типов политиков по почти 40% негативного отношения. На другом графике — ощущения граждан. Как выяснилось, почти половина на третьем году войны испытывает разочарование, а четверть — надеется на лучшее.
На портале SOCIS не отыскался опрос, о котором рассказали украинские медиа. В статьях указано, что опрос провели среди 2 тыс. украинцев методом телефонного случайного опроса (метод CATI). Регионы для опроса — все, которые находятся под контролем Украины. Возраст респондентов — старше 18 лет, демография соответствует статистическим данным. Погрешность опроса — +/- 2,6%, написали журналисты данные Socis. Дата опроса — 5-11 декабря 2024 (в декабре прозвучали первые заявления о планах США на завершение войны).
Отметим, в начале января Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса об отношении украинцев к войне. Опрос показал, что количество людей, готовых поддерживать боевые действия уменьшилось на 10% в течение трех лет полномасштабного вторжения РФ.
Напоминаем, в ноябре российские социологи опросили граждан РФ, как они относятся к завершению войны.