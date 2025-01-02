Чуть больше 50%: украинцы ответили, готовы ли терпеть войну сколь угодно долго, — опрос

В течение года на 16% уменьшилось количество украинцев, которые готовы долго терпеть российско-украинскую войну, свидетельствуют данные социологов. В то же время возросло количество жителей востока и юга, которым близка эта позиция.

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Со 2 по 17 декабря исследователи Киевского международного института социологии (КМИС) опросили 985 украинцев и установили, что до 57% уменьшился процент тех, кто готов сколь угодно долго терпеть войну РФ. При этом еще осенью 2024 года показатель был на уровне 63%, а еще раньше — 73%. О результатах опроса и о выявленных тенденциях говорится в отчете, 2 января опубликованном на портале КМИС.

Опрос о войне — результаты КМИС

Социологи во время телефонного опроса поинтересовались у граждан об отрезке времени, в течение которого они готовы "терпеть войну". Результаты, полученные в декабре 2024 года, показали, что чуть больше половины поддержали вариант "столько, сколько потребуется" — 57%.

На инфографике, которую опубликовали социологи, видим, что наибольшая доля тех, кто поддерживал этот вариант, была в декабре 2023-феврале 2024 года — 73%. Результаты осени 2024 показали падение на 10%, а результаты декабря — еще "минус" 6%. Суммарное годовое падение — "минус" 16%.

Опрос о войне — вопрос КМИС о готовности терпеть войну, декабрь 2024 Фото: КМИС

Описывая результаты, аналитики также отметили, что на 6% выросло количество украинцев, которые не определились, сколько же они могут терпеть. Речь идет о показателе "трудно сказать": был 12%, а стал 18%. По мнению КМИС, это говорит о росте неопределенности в позиции граждан.

На других двух графиках — тенденции в зависимости от региона и от семейного достатка. Результаты показывают, что чем выше достаток, тем дольше граждане готовы терпеть войну. Результаты по регионам показывают, что на юге и востоке вырос процент тех, кто готов сколь угодно долго жить в войне. В частности, на востоке есть рост с 38% до 51%, а на юге — с 50% до 57%. В то же время есть противоположные тенденции — в центре и на западе.

Опрос о войне — КМИС об отношении к войне по регионам, декабрь 2024 Фото: КМИС Опрос о войне — КМИС об отношении к войне по достатку, декабрь 2024 Фото: КМИС

Подчеркнем, что аналитики КМИС указали погрешность измерений в зависимости от процента: если показатели 50% и более, то отклонение составляет "плюс-минус" 4%.

Отметим, в последние дни 2024 года украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о возможности завершения российско-украинской войны 30 декабря. По его оценкам, вероятность достижения мира в результате таинственных переговоров достигала 90-95%. Вечером 30 декабря, когда стало понятно, что ни о каких переговорах данных нет, журналист объяснил, что от анонимных источников получил информацию о возможной встрече новоизбранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. После этого россияне совершили демарш, объявив требования, с которыми никто не согласился, и из-за этого встречу якобы отменили.

Напоминаем, 1 января Фокус собрал мнения экспертов относительно того, какие мировые политики смогут повлиять на Путина относительно завершения войны.