Ледь понад 50%: українці відповіли, чи готові терпіти війну як завгодно довго, — опитування

Протягом року на 16% зменшилась кількість українців, які готові довго терпіти російсько-українську війну, свідчать дані соціологів. Водночас зросла кількість жителів сходу та півдня, яким близька ця позиція.

Related video

З 2 по 17 грудня дослідники Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) опитали 985 українців і встановили, що до 57% зменшився відсоток тих, хто готовий як завгодно довго терпіти війну РФ. При цьому ще восени 2024 року показник був на рівні 63%, а ще раніше — 73%. Про результати опитування та про виявлені тенденції ідеться у звіті, 2 січня опублікованому на порталі КМІС.

Опитування про війну — результати КМІС

Соціологи під час телефонного опитування поцікавились в громадян про відрізок часу, протягом якого вони готові "терпіти війну". Результати, отримані в грудні 2024 року, показали, що ледь більш ніж половина підтримали варіант "стільки, скільки буде потрібно" — 57%.

На інфографіці, яку опублікували соціологи, бачимо, що найбільша частка тих, хто підтримував цей варіант, була у грудні 2023-лютому 2024 року — 73%. Результати осені 2024 показали падіння на 10%, а результати грудня — ще "мінус" 6%. Сумарне річне падіння — "мінус" 16%.

Опитування про війну - питання КМІС про готовність терпіти війну, грудень 2024 Фото: КМІС

Описуючи результати, аналітики також зауважили, що на 6% зросла кількість українців, які не визначились, скільки ж вони можуть терпіти. Ідеться про показник "важко сказати": був 12%, а став 18%. На думку КМІС, це говорить про зростання невизначеності в позиції громадян.

На інших двох графіках — тенденції залежно від регіону та від сімейного достатку. Результати показують, що чим вищий достаток, тим довше громадяни готові терпіти війну. Результати по регіонах засвідчують, що на півдні та сході зріс відсоток тих, хто готовий як завгодно довго жити у війні. Зокрема, на сході є зростання з 38% до 51%, а на півдні — з 50% до 57%. Водночас є протилежні тенденції — в центрі та на заході.

Опитування про війну - КМІС про ставлення до війни по регіонах, грудень 2024 Фото: КМІС Опитування про війну - КМІС про ставлення до війни по достатку, грудень 2024 Фото: КМІС

Наголосимо, що аналітики КМІС вказали похибку вимірювань залежно від відсотка: якщо показники 50% і більше, то відхилення становить "плюс-мінус" 4%.

Зазначимо, в останні дні 2024 року український журналіст Дмитро Гордон заявив про можливість завершення російсько-української війни 30 грудня. За його оцінками, ймовірність досягнення миру внаслідок таємничих перемовин досягала 90-95%. Увечері 30 грудня, коли стало зрозуміло, що ні про які перемовини даних немає, журналіст пояснив, що від анонімних джерел отримав інформацію про можливу зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Після цього росіяни вчинили демарш, оголосивши вимоги, з якими ніхто не погодився, і через це зустріч начебто скасували.

Нагадуємо, 1 січня Фокус зібрав думки експертів щодо того, які світові політики зможуть повпливати на Путіна щодо завершення війни.