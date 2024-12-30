Зустріч Трампа і Путіна зірвалась: Гордон пояснив, чому війна не закінчилася 30 грудня

30 грудня війна між РФ та Україною не звершилась через зрив зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, заявив Дмитро Гордон під час стріму.

Related video

Новобраний президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін мали зустрітись 30 грудня. Тема зустрічі — завершення війни в Україні. Зустріч, яка могла призвести до миру, не відбулась. Про зрив контактів між президентами заявив український журналіст Дмитро Гордон.

Гордон зробив заяву під час стріму на YouTube-каналі, який він почав о 22:00 30 грудня. З його слів, Трамп і Путін мали зустрітись щодо завершення війни або завершення гарячої фази, але зустріч зірвалась. Яка причина такої ситуації та звідки йому стало про це відомо, журналіст не пояснив.

Гордон про завершення війни 30 грудня

Спікер нагадав, що напередодні він анонсував "історичну зустріч, яка зупинить гарячу фазу війни, якщо все буде гаразд". Хто саме мав зустрітись, не пролунало, натомість людям запропонували стежити за офіційними повідомленнями. У виступі 30 грудня журналіст сказав, що на початку грудня був у Вашингтоні, де йому розповіли про таємну зустріч, заплановану на кінець року. Про це говорили відразу два джерела в США та одне в Україні, але імен Гордон не назвав. Також запевнив, що "не хайпує" заради підписників, оскільки у нього їх і так багато — 11 млн.

Журналіст навів деякі деталі перемовин. Наприклад, зустріч мала відбутись в режимі відеоконференції. Тема спілкування — "закріпити певні моменти": після цього "гаряча фаза війни мала завершитись". Також він уточнив, що мали на увазі припинення вогню на лінії зіткнення, припинення застосування дронів, артилерії тощо. Один із доказів того, що йшлося про серйозні зрушення, — це заява спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога, зауважив Гордон. Після цього він нагадав про серію заяв Трампа, Путіна, інших топчиновників, про загадкові перельоти російського спецборта в США, про "майже повне припинення ударів по Україні".

"Закінчилися ці перемовини нічим, а саме — демарш із російського боку", — заявив Гордон.

Завершення війни — Гордон про зустріч Путіна та Трампа

На відео пролунала інформація про "хотілки Кремля":

початок перемовин без зупинки вогню; початок перемовин із боку РФ можливий лише після поступок від США; невступ України до НАТО, підкріплений міжнародними зобов'язаннями; демілітаризація, денацифікація України; недопущення миротворчого контингенту країн-членів НАТО; РФ допускала миротворців із Китаю, Бразилії, Білорусі, до 20 тис. осіб із легкою стрілецькою зброєю і лише по мандату ООН; зняття санкцій з РФ.

Які пропозиції команди Трампа:

припинення вогню на лінії зіткнення;

демілітаризована зона по всьому фронту довжиною 1 300 км;

миротворчий контингент від країн-членів НАТО. Якщо РФ починає стріляти, то це прирівнюється до нападу на Альянс;

невступ України до НАТО протягом 20 років;

переозброєння України;

часткове та поступове зняття санкцій з РФ;

невизнання Україною окупації територій і повернення їх дипломатичним шляхом.

На сторінках президента України Володимира Зеленського, глави офісу Андрія Єрмака, інших топпосадовців поки що не було коментарів заяви Гордона про зустріч Трампа та Путіна, яка мала відбутися 30 грудня.

Зазначимо, 29 грудня Гордон заявив, що має точні дані про завершення війни 30 грудня. Згідно з його даними, ймовірність досягнення миру — 90-95%.

Нагадуємо, 28 грудня видання Financial Times опублікувало п'ять сценаріїв зовнішньої політики Трампа, у частині з яких нехтується інтересами і України, і Тайваню.