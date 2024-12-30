Заява Гордона щодо закінчення війни в Україні: чи є передумови для завершення активних бойових дій

Журналіст Дмитро Гордон упевнений, що закінчення гарячої фази війни в Україні відбудеться вже сьогодні, 30 грудня, проте чи є для цього передумови? Фокус дізнався, наскільки реальним є цей сценарій.

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У неділю, 29 грудня, український журналіст Дмитро Гордон заявив, що нібито має інформацію про те, що закінчення гарячої фази війни відбудеться до кінця цього року, зокрема, він у цьому впевнений на 90-95%. Також він наголосив на тому, що зараз практично немає повітряних тривог, відсутні ракетні атаки, а дронів літає менше.

Натомість, за словами Гордона, нині Путін повинен нещадно бомбити Україну перед Новим роком, аби було погано, не було електрики та тепла. Проте він цього не робить через те, що його нібито попросили з Вашингтона.

"А чому його попросили цього не робити з Вашингтона? Тому що, увага, завтра, 30 грудня 2024 року, якщо все складеться нормально, а все має скластися нормально, має відбутися історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Чекати залишилося недовго", — сказав Дмитро Гордон.

Тоді як згідно з даними Flightradar, 26 грудня борт зі спеціального льотного загону "Росія", що належить адміністрації Путіна, прибув із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. Після чого відправився до Вашингтона, а через два дні вилетів знову до Нью-Йорка, а потім до Москви.

Закінчення гарячої фази війни: чи відбудеться це сьогодні

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зауважив у розмові з Фокусом, що він подивився безліч різних джерел, зокрема і в західній пресі, проте ніде не побачив натяку на можливість закінчення гарячої фази війни найближчим часом.

"Якщо він апелює до того, що начебто Путіну щось сказали, йому наполегливо рекомендували, і він дослухався, але нічого такого немає в західних ЗМІ, принаймні станом на вчорашній вечір, що могло б підтверджувати його слова. Хоча зазвичай американці дуже полюбляють зливати такі інсайди через своїх журналістів", — сказав Ступак.

На запитання, чому РФ зменшила кількість атак по Україні, експерт повідомив, що тільки минулого тижня противник ударив по Києву, тоді як сьогодні вночі дрони літали на півдні. Натомість на фронті кожного дня спостерігаються прильоти, загиблі та поранені.

"Говорити, що щось готується до якоїсь зупинки — немає таких вказівників", — підсумував він.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що теза щодо закінчення гарячої фази війни сьогодні є нереальною. До того ж припинення війни на тій лінії бойового зіткнення, яка є зараз, не задовольняє Російську Федерацію та Україну.

"Росіяни не виконали навіть проміжний пункт так званої "спеціальної військової операції" — це вихід на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. Тобто Путіну нема що продати внутрішньому споживачеві", — розповів Фокусу Снєгирьов.

За його словами, Путін не може вийти на новорічні вітання та заявити, що війна закінчилася, РФ не досягла цілей "СВО", втратила близько 700 тисяч осіб, економіка країни в занепаді, а Донбас перебуває під контролем Сил оборони. Натомість противнику потрібні хоча б умовні перемоги.

"Говорити про можливість закінчення активної фази війни наразі немає передумов", — наголосив аналітик.

"Історична зустріч" у США: про що йдеться

За словами Гордона, сьогодні повинна відбутися "історична зустріч", проте в Ступака виникло питання: "З ким?", адже Байден уже колишній президент, а Трамп — майбутній, який тільки з 20 січня стане до своїх повноважень.

"Я не готовий сказати, чи буде, наприклад, Путін зустрічатися з Трампом і домовлятися, поки він не на посаді. Зараз багато є таких домислів, є одна думка, що, можливо, Україні дадуть певну кількість супер-пупер ракет, якими можна по Москві гатити, можливо, це повпливає. Зараз це на етапі більше гадання такого", — наголосив експерт.

Снєгирьов повідомив, що про те, що в США декілька днів перебував хтось з російських високопосадовців відомо з моніторингового руху авіасудин. У результаті заява Гордона викликає "легку іронію".

Крім цього, аналітик переконаний, що під час президентства Байдена не будуть підписані мирні домовленості. Але він не виключає можливості проведення консультацій та узгодження рамкових положень закінчення війни.

"Тут Гордон робить утаємничене обличчя, коли цей факт відомий всім. Але історична зустріч… подивимося, залишилося два дні, але з аналізу ситуації, яка відбувається на лінії бойового зіткнення, говорити про можливість закінчення активної фази війни саме сьогодні буде проблемно", — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 26 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче закінчити війну в Україні. За його словами, завданням "номер один" у 2025 році є досягнення всіх цілей "СВО".

22 грудня новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що чекає зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним для домовленостей щодо закінчення війни в Україні.