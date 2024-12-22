"Якомога швидше": Трамп заявив, що Путін чекає зустрічі для завершення війни в Україні (відео)

Американський політик переконаний, що вторгнення не почалося б, якби він обіймав посаду президента США.

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Новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу у Феніксі, штат Аризона, 22 грудня 2024 року заявив, що чекає на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні. Його виступ транслював телеканал FoxNews.

"Одна з речей, яку я хочу зробити, і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми будемо чекати цього, ми повинні покласти край цій війні", — наголосив він.

За словами новообраного президента США, рахунок жертвам у війні йде на мільйони. Дональд Трамп додав, що вона б не почалась, якби на той момент він обіймав посаду президента США.

Нагадаємо, в понеділок, 16 грудня, Дональд Трамп дав свою першу офіційну пресконференцію після перемоги на виборах у листопаді. Тоді він уже не стверджував, що зупинить бойові дії за добу, але запевняв, що принаймні має намір "суттєво просунутися у цьому напрямі". Також новообраний президент зауважив, що ситуація ускладнилася після ухвалення нинішньою адміністрацією США рішення про ракетні удари американською зброєю вглиб Росії.

Зазначимо, що видання Sky News раніше писало, що Трамп може примусити Зеленського і Путіна до мирних переговорів. Пропозиція вступу до НАТО для неокупованих частин України допоможе компенсувати "гірку поступку". У такому разі "гігантський шматок країни залишиться під російською окупацією".