Американский политик убежден, что вторжение не началось бы, если бы он занимал должность президента США.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе, штат Аризона, 22 декабря 2024 года заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы договориться с ним об окончании войны в Украине. Его выступление транслировал телеканал FoxNews.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому мы будем ждать этого, мы должны положить конец этой войне", — подчеркнул он.

По словам новоизбранного президента США, счет жертвам в войне идет на миллионы. Дональд Трамп добавил, что она бы не началась, если бы на тот момент он занимал должность президента США.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, Дональд Трамп дал свою первую официальную пресс-конференцию после победы на выборах в ноябре. Тогда он уже не утверждал, что остановит боевые действия за сутки, но уверял, что по крайней мере намерен "существенно продвинуться в этом направлении". Также новоизбранный президент отметил, что ситуация осложнилась после принятия нынешней администрацией США решения о ракетных ударах американским оружием вглубь России.

Отметим, что издание Sky News ранее писало, что Трамп может принудить Зеленского и Путина к мирным переговорам. Предложение вступления в НАТО для неоккупированных частей Украины поможет компенсировать "горькую уступку". В таком случае "гигантский кусок страны останется под российской оккупацией".