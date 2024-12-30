Заявление Гордона об окончании войны в Украине: есть ли предпосылки для завершения активных боевых действий

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что окончание горячей фазы войны в Украине произойдет уже сегодня, 30 декабря, однако есть ли для этого предпосылки? Фокус узнал, насколько реальным является этот сценарий.

Related video

В воскресенье, 29 декабря, украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что якобы располагает информацией о том, что окончание горячей фазы войны состоится до конца этого года, в частности, он в этом уверен на 90-95%. Также он отметил, что сейчас практически нет воздушных тревог, отсутствуют ракетные атаки, а дронов летает меньше.

Зато, по словам Гордона, сейчас Путин должен беспощадно бомбить Украину перед Новым годом, чтобы было плохо, не было электричества и тепла. Однако он этого не делает из-за того, что его якобы попросили из Вашингтона.

"А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго", — сказал Дмитрий Гордон.

Тогда как согласно данным Flightradar, 26 декабря борт из специального летного отряда "Россия", принадлежащего администрации Путина, прибыл из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. После чего отправился в Вашингтон, а через два дня вылетел снова в Нью-Йорк, а затем в Москву.

Окончание горячей фазы войны: произойдет ли это сегодня

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак заметил в разговоре с Фокусом, что он посмотрел множество различных источников, в том числе и в западной прессе, однако нигде не увидел намека на возможность окончания горячей фазы войны в ближайшее время.

"Если он апеллирует к тому, что вроде бы Путину что-то сказали, ему настойчиво рекомендовали, и он прислушался, но ничего такого нет в западных СМИ, по крайней мере по состоянию на вчерашний вечер, что могло бы подтверждать его слова. Хотя обычно американцы очень любят сливать такие инсайды через своих журналистов", — сказал Ступак.

На вопрос, почему РФ уменьшила количество атак по Украине, эксперт сообщил, что только на прошлой неделе противник ударил по Киеву, тогда как сегодня ночью дроны летали на юге. Зато на фронте каждый день наблюдаются прилеты, погибшие и раненые.

"Говорить, что что-то готовится к какой-то остановке — нет таких указателей", — подытожил он.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что тезис об окончании горячей фазы войны сегодня нереален. К тому же прекращение войны на той линии боевого соприкосновения, которая есть сейчас, не удовлетворяет Российскую Федерацию и Украину.

"Россияне не выполнили даже промежуточный пункт так называемой "специальной военной операции" — это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. То есть Путину нечего продать внутреннему потребителю", — рассказал Фокусу Снегирев.

По его словам, Путин не может выйти на новогодние поздравления и заявить, что война закончилась, РФ не достигла целей "СВО", потеряла около 700 тысяч человек, экономика страны в упадке, а Донбасс находится под контролем Сил обороны. Зато противнику нужны хотя бы условные победы.

"Говорить о возможности окончания активной фазы войны пока нет предпосылок", — подчеркнул аналитик.

"Историческая встреча" в США: о чем идет речь

По словам Гордона, сегодня должна состояться "историческая встреча", однако у Ступака возник вопрос: "С кем?", ведь Байден уже бывший президент, а Трамп — будущий, который только с 20 января приступит к своим полномочиям.

"Я не готов сказать, будет ли, например, Путин встречаться с Трампом и договариваться, пока он не в должности. Сейчас много таких домыслов, есть одна мысль, что, возможно, Украине дадут определенное количество супер-пупер ракет, которыми можно по Москве бить, возможно, это повлияет. Сейчас это на этапе больше гадания такого", — подчеркнул эксперт.

Снегирев сообщил, что о том, что в США несколько дней находился кто-то из российских чиновников известно из мониторингового движения авиасудов. В результате заявление Гордона вызывает "легкую иронию".

Кроме этого, аналитик убежден, что во время президентства Байдена не будут подписаны мирные договоренности. Но он не исключает возможности проведения консультаций и согласования рамочных положений окончания войны.

"Здесь Гордон делает засекреченное лицо, когда этот факт известен всем. Но историческая встреча... посмотрим, осталось два дня, но по анализу ситуации, которая происходит на линии боевого соприкосновения, говорить о возможности окончания активной фазы войны именно сегодня будет проблемно", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, 26 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет закончить войну в Украине. По его словам, задачей "номер один" в 2025 году является достижение всех целей "СВО".

22 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что ждет встречи с лидером РФ Владимиром Путиным для договоренностей по окончанию войны в Украине.