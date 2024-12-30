Встреча Трампа и Путина сорвалась: Гордон объяснил, почему война не закончилась 30 декабря

30 декабря война между РФ и Украиной не завершилась из-за срыва встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил Дмитрий Гордон во время стрима.

Related video

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин должны были встретиться 30 декабря. Тема встречи — завершение войны в Украине. Встреча, которая могла привести к миру, не состоялась. О срыве контактов между президентами заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон сделал заявление во время стрима на YouTube-канале, который он начал в 22 час. 30 декабря. По его словам, Трамп и Путин должны были встретиться для переговоров о завершении войны или приостановлении горячей фазы, но встреча сорвалась. Какова причина такой ситуации и откуда ему стало об этом известно, журналист не объяснил.

Гордон о завершении войны 30 декабря

Спикер напомнил, что накануне он анонсировал "историческую встречу, которая остановит горячую фазу войны, если все будет хорошо". Кто именно должен встретиться, не прозвучало, вместо этого людям предложили следить за официальными сообщениями. В выступлении 30 декабря журналист сказал, что в начале декабря был в Вашингтоне, где ему рассказали о тайной встрече, запланированной на конец года. Об этом говорили сразу два источника в США и один в Украине, но имен Гордон не назвал. Также заверил, что "не хайпует" ради подписчиков, поскольку у него их и так много — 11 млн.

Журналист привел некоторые детали переговоров. Например, встреча должна была состояться в режиме видеоконференции. Тема общения — "закрепить определенные моменты": после этого "горячая фаза войны должна была завершиться". Также он уточнил, что подразумевали прекращение огня на линии столкновения, прекращение применения дронов, артиллерии и т.д. Одно из доказательств того, что речь шла о серьезных сдвигах, — это заявление спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, отметил Гордон. После этого он напомнил о серии заявлений Трампа, Путина, других топ-чиновников, о загадочных перелетах российского спецборта в США, о "почти полном прекращении ударов по Украине".

"Закончились эти переговоры ничем, а именно — демарш с российской стороны", — заявил Гордон.

Завершение войны — Гордон о встречах Путина и Трампа

На видео прозвучала информация о "хотелках Кремля":

начало переговоров без остановки огня;

начало переговоров со стороны РФ возможно только после уступок со стороны США;

невступление Украины в НАТО, подкрепленное международными обязательствами;

демилитаризация, денацификация Украины;

недопущение миротворческого контингента стран-членов НАТО;

РФ допускала миротворцев из Китая, Бразилии, Белоруссии, до 20 тыс. лиц с легким стрелковым оружием и только по мандату ООН;

снятие санкций с РФ.

Какие предложения команды Трампа:

прекращение огня на линии соприкосновения; демилитаризованная зона по всему фронту протяженностью 1 300 км; миротворческий контингент от стран-членов НАТО. Если РФ начинает стрелять, это приравнивается к нападению на Альянс; невступление Украины в НАТО в течение 20 лет; перевооружение Украины; частичное и постепенное снятие санкций с РФ; непризнание Украиной оккупации территорий и возвращение их по дипломатическому пути.

На страницах президента Украины Владимира Зеленского, главы офиса Андрея Ермака, других топ-чиновников пока не было комментариев заявления Гордона о встрече Трампа и Путина, которое должно было состояться 30 декабря.

29 декабря Гордон заявил, что имеет точные данные о завершении войны 30 декабря. Согласно его данным, вероятность достижения мира — 90-95%.

Напомним, 28 декабря издание Financial Times опубликовало пять сценариев внешней политики Трампа, в части из которых пренебрегают интересами и Украины, и Тайваня.